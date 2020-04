La Conaie plantea que los asambleístas donen tres meses de su sueldo

LEA TAMBIÉN

La mañana de hoy, martes 7 de abril del 2020, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, expuso la posición de esa organización sobre las acciones realizadas ante la emergencia sanitaria por el covid-19.

Como una medida para enfrentar la pandemia, la Conaie resolvió “exigir a los asambleístas que donen tres meses de su sueldo. “Decir a los asambleístas que donen. Eso estamos exigiendo porque estamos viviendo en un momento muy crítico”, señaló Vargas en una rueda de prensa virtual.



A esa acción, la Conaie plantea que se sume una reducción del 50% del salario de los funcionarios públicos que ocupan un cargo del nivel jerárquico superior.



El 30 de marzo pasado, la Asamblea informó que los legisladores se sumaron a la propuesta de donar entre el 15% y el 100% del salario del mes pasado. “El propósito es que estos recursos se entreguen a través de 23 200 kits con alimentos de forma prioritaria a los territorios más afectados”, señaló en un comunicado el Legislativo.

Vargas también dijo que los USD 60 que se entregan como parte del bono de protección familiar no serán suficientes para que quienes son parte del subempleo y desempleo en el país. La alternativa, dijo, es que ese bono sea de un salario básico unificado.



El presidente de la Conaie también habló de la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas. Señaló que han activado protocolos para evitar contagios y que, hasta el momento, no han logrado coordinar acciones con el Gobierno Nacional.



La organización indígena aún no cuenta con un registro de casos de contagios de integrantes de sus comunidades. Sin embargo, Vargas dijo que hay migrantes indígenas que residían en Guayas que han fallecido por Covid-19. Esto sin especificar cifras.



Finalmente, la Conaie pidió al Gobierno que se coordine la entrega de ayuda. Vargas dijo que se ha puesto en marcha un plan de solidaridad para llevar alimentos desde el campo a la ciudad.