Conaie pide archivar Ley Económica y no descarta movilizaciones si no se revisa su propuesta económica

Los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Jaime Vargas y Leonidas Iza comparecieron este sábado 9 de noviembre del 2019 ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Esta mesa parlamentaria analiza el proyecto de Ley de Crecimiento Económico para presentar un informe de segundo debate que deberá votar el Pleno del Legislativo hasta el 17 de noviembre del 2019.

Los representantes de los indígenas plantearon a los legisladores que archivaran el proyecto de Ley, que fue presentado por el Ejecutivo el pasado 18 de octubre del 2019. La Conaie pidió, además, que se tome en cuenta el documento con propuestas económicas que presentó el grupo el pasado 31 de octubre del 2019, a través del Parlamento de los Pueblos.



Vargas dijo que se trata de una alternativa económica que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta. "Esperamos que se construya una mesa técnica de debate en la Asamblea".



Si sus planteamientos no son tomados en cuenta, los grupos indígenas no descartan volver a movilizarse, según Vargas.



"Es una decisión de las bases, de todas las organizaciones, es una decisión colectiva. No estamos llamando a la movilización, todo depende de las decisiones del Gobierno, pero es una posibilidad. Los discursos del Gobierno están caotizando y es un discurso provocativo. Eso hace que el pueblo tome decisiones, por eso decimos: 'demos alternativas. Primero queremos paz para el diálogo'", dijo Vargas a su salida de la sesión de la Asamblea. Cuestionó que legisladores de la Comisión pidieran sanciones para los indígenas por daños y pérdidas económicas causados en el contexto de las movilizaciones de octubre pasado.



En su comparecencia, Iza mencionó que en su propuesta hay tres pilares claves con los que el Gobierno podría incrementar sus ingresos enfocados en cobrar más a los contribuyentes que más tienen, sin necesidad de focalizar los subsidios a los combustibles. Una es mejorar la capacidad de cobro de impuestos del Servicio de Rentas Internas (SRI) para que los mayores evasores paguen sus impuestos; la segunda es cobrar un 1% a los activos de los mayores grupos económicos y un 5% al patrimonio de estos.



Consultado por el asambleísta Patricio Donoso sobre qué propuesta plantean los indígenas para focalizar los subsidios y evitar que el combustible salga por contrabando de las fronteras, Iza respondió "no aceptaremos nada que tenga que ver con subsidios". Añadió que el Gobierno entrega un alto presupuesto a las Fuerzas Armadas para que hagan un control efectivo y evitar que el combustible salga de manera ilícita.



Iza calificó como una "falta de respeto" que el Gobierno plantee un registro de camionetas en el sector rural como parte de un proceso de focalización. "No se puede pretender contar los carritos de las comunidades. Hay que focalizar a los que más tienen, que están en los quintiles de riqueza más altos".