La Conaie definió que no habrá alianza con el correísmo para el 2021

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también descartó la posibilidad establecer alianzas con el correísmo para las elecciones presidenciales del 2021.

Esta fue una de las resoluciones que se tomó ayer, jueves 12 de marzo del 2020, tras un día entero de reunión en el marco de su consejo ampliado de gobierno que tuvo lugar en Baños, provincia de Tungurahua.



La Conaie señaló que el acuerdo es "un no rotundo a alianzas con el expresidente Rafael Correa y con organizaciones políticas de la derecha".



Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, señaló que "no habrá nunca alianzas con el correísmo". Añadió que la Conaie y su brazo político se mantienen unidos.



En el primer consejo político de Pachakutik de este año, realizado el 28 de febrero pasado, ya se anunció que no era una posibilidad establecer alianzas con el correísmo.



El espacio para determinar las candidaturas será la convención nacional de Pachakutik. La convocatoria a ese encuentro fue resuelta este jueves. Para definir a los candidatos a la presidencia se buscará un consenso, como ya lo había anunciado el presidente de la Conaie, Jaime Vargas.



El consejo ampliado estuvo marcado por el intento de demostrar que la Conaie y Pachakutik no tienen divergencias. Respecto a esto, Vargas dijo: "Conaie es Pachakutik y Pachakutik es Conaie".

Así, otra resolución fue la de "ratificar la unidad" entre ambas organizaciones. Esto ocurre después de declaraciones de Santi en contra de la corriente denominada mariateguismo y la denuncia de infiltración de grupos externos en la Conaie, por parte de Carlos Tagua, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, una organización de base en la Conaie.



Otra resolución del movimiento indígena fue la de rechazar las elecciones de medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, el martes pasado.



Dirigentes como Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), señalaron que el denominado aporte de los servidores públicos afecta, sobre todo, a los maestros, aunque el Gobierno ya ha señalado que los profesores no serían parte de este aporte.

Iza mencionó que estas son "medidas parche". También se mostraron en contra del despido de servidores públicos.