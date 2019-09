Comunidades del cantón Santa Clara bloquearon el paso vehicular en la vía Puyo-Tena

LEA TAMBIÉN

Los habitantes 22 comunidades que integran la Asociación kichwa del cantón Santa Clara, en Pastaza, bloquearon el paso vehicular en la vía Puyo-Tena (Troncal Amazónica) este jueves 19 de septiembre del 2019.

La medida busca exigir a la Compañía Genefran, encargada de la construcción de una central hidroeléctrica en la zona, retire la maquinaria pesada del sector.



Los trabajos de la obra fueron paralizados, debido una acción de protección interpuesta por las comunas del lugar. El pasado 3 de septiembre, los jueces de la Corte Provincial de Pastaza decidieron suspender los trabajos en el proyecto hidroeléctrico sobre el río Piatúa que es utilizado por los lugareños como un atractivo turístico. Esta pretendía usar el 90 % del caudal del afluente para generar electricidad.



La movilización de los indígenas comenzó la noche del miércoles 18 de septiembre del 2019. Ellos bloquearon con piedras y troncos el tránsito vehicular en el kilómetros 47 de la vía Puyo-Tena.

#Atencion | 12 horas de paralización y cierre de la troncal amazónica, vía Puyo - Tena en Santa Clara, las comunidades Kichwas exigen la salida de la hidroeléctrica Genefran, luego de que @PastazaCJ dispuso paralización de operaciones y revocarle licencia ambiental#SomosCONAIE pic.twitter.com/fEmZT6XjlI — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 19, 2019



Christian Aguinda, dirigente indígena, explicó que la medida será indefinida hasta que se cumpla con el fallo de los jueces de la Corte Provincial de Pastaza que fue la suspensión de los trabajos en el proyecto. “No nos moveremos del lugar, hasta que se garantice el cumplimiento del fallo y se saque la maquinaria pesada”.



Afirmó que el pueblo de Santa Clara no permitirá la construcción de una central hidroeléctrica porque afecta a 8 de las 22 comunidades kichwas y dejarían sin actividad turística a la zona.



En un comunicado emitido por la Gobernación de Pastaza se hizo un llamado a los dirigentes de las comunidades para mantener un diálogo encaminado a la resolución del conflicto. Además, que el Intendente de Policía, Jefe Político y Comisario del cantón Santa Clara permanecerán en el lugar de los hechos, desmintiendo así las versiones de la gente que al momento no hay autoridades.



El informe también detalla que se están coordinando acciones en beneficio de la población afectada por el cierre de la vía, todas encaminadas a precautelar la integridad de la ciudadanía, y que las decisiones que adopten las autoridades estarán encaminadas a precautelar la normativa legal vigente.



No obstante, el Departamento de Comunicación de la Compañía Genefran a través de un comunicado informó que respetarán la resolución dictada por el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza y que darán cumplimiento en todas sus partes, e informa que las actividades de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Piatúa, conforme lo dispone la sentencia, fueron paralizadas el sábado 7 de septiembre del 2019, hasta que se otorguen todos los permisos correspondientes y que se cumpla integramente la sentencia.