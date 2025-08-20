Comunidades de Cotopaxi instalaron una audiencia comunitaria de justicia indígena, este 20 de agosto de 2025, en la que revisan unos 5 000 archivos que estaban en los teléfonos de los tres policías retenidos, después de que supuestamente intentaron asesinar al expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial, Leonizas Iza.

Audiencia comunitaria instalada en Cotopaxi por caso Leonidas Iza

La audiencia fue convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi. Esta busca esclarecer los motivos de la supuesta “infiltración” de agentes de Inteligencia de la Policía en la localidad de Toacaso, donde vive el exdirigente indígena.

Los uniformados le habrían seguido desde el viernes 15 de agosto de 2025, según denunció el propio Iza la madrugada del martes 19 de agosto.

Investigación de los archivos incautados a policías

En la diligencia se inició una revisión de los miles de conversaciones y documentos, donde supuestamente “se evidencia la intensa persecución del Estado a los luchadores sociales”, según aseguró en su cuenta de la red social Facebook el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Los diferentes dirigentes mostraron su apoyo a Iza y a la decisión de realizar una exhaustiva investigación.

El mismo Iza señaló en la audiencia que se iban a demorar en interpretar lo que estaban encontrando en los teléfonos. Pues a la par estaban haciendo un proceso de verificación con la versión de los agentes.

“Luego de concluir con la investigación deben ser convocadas todas esas autoridades y con eso que sepan que es público, no tenemos nada que ocultar”, añadió el exlíder de la Conaie.

Leonidas Iza denuncia intento de atentado

Iza explicó el martes que, mientras realizaba algunos arreglos a su vivienda, se percató de que unos hombres a bordo de un vehículo aparentemente pasaban filmándolo. En una tercera ocasión, el exdirigente salió a averiguar qué sucedía cuando estos sujetos habrían intentado atropellarlo. Sin embargo, dijo, el conductor del vehículo frenó cuando lo vio.

Aseguró que los agentes supuestamente le dijeron al conductor que pasara por encima de él.

Conaie respalda la investigación indígena

El actual presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo este miércoles que este caso tiene que ser investigado por las autoridades, ya que “no puede ser que la fuerza pública esté en esto”. “La fuerza pública más bien tiene que dar seguridad a la ciudadanía”, añadió.

Vargas indicó que se debe asegurar la integridad de Iza y de “todos los luchadores de pueblos y nacionalidades” que defienden sus territorios y sus derechos. “Pero nos siguen persiguiendo, nos siguen encarcelando”, mencionó.

“Nosotros desde la Conaie condenamos estas actitudes porque no pueden seguir atropellando los derechos fundamentales que están en la Constitución y los tratados internacionales”, agregó.

Fiscalía pide coordinación entre justicia indígena y ordinaria

La Fiscalía dijo el martes que los agentes estaban “colaborando con diligencias dentro de una investigación previa“. Además que, si bien respetaba y reconocía las normas y tradiciones de las comunidades indígenas era fundamental que se establezcan “mecanismos de diálogo” entre la justicia indígena y la ordinaria.

Las comunidades han señalado que la audiencia comunitaria de justicia indígena estará instalada de manera indefinida hasta llegar a una resolución.