Comunidad de Tigua dice que no permitirá el ingreso a funcionarios del Estado sin coordinación con sus dirigentes

La comunidad de Tigua, Cotopaxi, se pronunció sobre lo ocurrido el domingo 24 de noviembre respecto al ingreso de las brigadas de ayuda social del Gobierno Nacional en esa comunidad.

La mañana de hoy, miércoles 27 de noviembre del 2019, mediante la cuenta de Twitter del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), se difundió un comunicado en el que "rechazan la información divulgada", respecto al hecho.



También informaron que "no permitirán el ingreso a los funcionarios de Estado" mientras no se respete y coordine con los verdaderos dirigentes de las comunidades.



El comunicado señala que el rechazo al ingreso a la comunidad no era directamente en contra de "un grupo de personas traidoras que buscan dañar la honra de nuestro pueblo a cambio de un puesto burocrático".

Comunidades de Tigua CITIGAT, rechazan la información divulgada en los medios de comunicación y por parte del gobierno, por lo ocurrido el 24 de noviembre con dirigentes indígenas y brigadas toda una vida. @CONAIE_Ecuador pic.twitter.com/k2y94h4wQE — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) November 27, 2019

La comunidad de Tigua también señaló que Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no amedrentó a los funcionarios de las brigadas del Plan Toda una Vida, del Gobierno Nacional.



Finalmente rechazaron las declaraciones de los ministros de Inclusión Social, Iván Granda, y de Gobierno, María Paula Romo. La comunidad de Tigua manifestó que son expresiones "racistas y xenófobas".



El Gobierno, por su parte, la noche del domingo 24 de noviembre, informó que “un grupo de personas, con el dirigente Jaime Vargas a la cabeza, les impidieron el paso y hasta amenazaron con retenerlos”.

El ministro Iván Granda también se pronunció el lunes 25 de noviembre sobre este tema. Señaló que “como dirigente, (Vargas) le está quedando grande el papel de proteger a sus comunidades, porque solo está persiguiendo proteger sus intereses políticos”.