Comuneros y dirigentes indígenas presentaron firmas para apoyar a los afectados por el derrame de crudo en la Amazonía

Más de 14 000 firmas reunieron los dirigentes de varias comunidades indígenas y otros organismos sociales en apoyo a los habitantes que resultaron afectados por el derrame de crudo, que ocurrió en abril del 2020 en la Amazonía.

Las firmas se entregaron tras un plantón que se realizó la mañana de este lunes, 14 de diciembre del 2020, en el Consejo de la Judicatura de Orellana.



El objetivo fue mostrar un apoyo colectivo a las comunidades que pasaron por diferentes afectaciones por el derrame, y que -según varios dirigentes- aún no han recibido justicia ni reparación por lo sucedido.



Así lo afirmaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Federación de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), que tienen el apoyo de organismos sociales como Alianza Ceibo.



“El mundo apoya a las y los afectados por el derrame. Hoy vamos a ingresar alrededor de 15 000 firmas en un Amicus Curiae, que apoyan a las víctimas y exigen a los jueces de la Corte Provincial de Orellana Justicia el acceso a una reparación justa y el derecho a una audiencia pública”, indicó Verónica Grefa, presidenta de la comunidad Toyuca, según un comunicado que recogió la Confeniae.



El pasado 1 de septiembre, un juez en Francisco de Orellana negó la demanda constitucional que fue presentada por organizaciones sociales y comunidades indígenas el 29 de abril. El pedido fue por afectaciones causadas a más de 120 000 habitantes por el derrame de petróleo que hubo hace ocho meses.



El crudo llegó hasta los ríos Coca y Napo y a las poblaciones que viven cerca de sus orillas.



Tras conocerse la decisión del juez, varios dirigentes indígenas anunciaron que presentarán apelaciones al proceso; las mismas que están aún en trámite en la Corte de Orellana.



“La justicia no existe en la provincia de Orellana. Solo atañen los intereses de la petrolera. Estamos aquí para decir que no estamos asustados y pedimos audiencia”, informó Carlos Jipa, presidente de la Fcunae.



De acuerdo con un informe presentado por OCP, Petroecuador y el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, alrededor de 363 kilómetros de riberas de los ríos Coca, Napo y Quijos, y 218 hectáreas en 108 comunidades de Sucumbíos y Orellana se han intervenido para limpiar el derrame de petróleo.