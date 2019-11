Convenios de compra de medicinas e insumos 'irregulares' en hospitales del IESS en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia pública por la adquisición de fármacos e insumos médicos y servicios que se habrían realizado bajo la figura de convenio de pago, “mecanismo para evadir concursos" y que se dieron “de manera improcedente” en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos. Ambas casas de salud son del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y están ubicadas en Guayaquil.

En rueda de prensa, que se llevó a cabo la mañana de este jueves 7 de noviembre del 2019, Germán Rodas, coordinador del CNA, explicó que el procedimiento en estos hospitales no ha sido bajo el mecanismo regular, es decir, se utilizaron convenios de pago, que bien podrían ejecutarse de manera excepcional. “En ambos hospitales han sido el mecanismo recurrente para la contratación. Con lo que se favoreció a dedo a determinados contratos, que afectaron a la economía del país”.

En el Teodoro Maldonado -dijo- el número de convenios ejecutados el año anterior es de 141, por un monto de USD 100 millones y en Los Ceibos es de 103 por un valor de USD 37 millones.



En total son 244 convenios por USD 137 millones. El monto ha sido entregado a distintas personas naturales que no tienen justificativos de que realizan la actividad proveedora de insumos médicos. “Parecería ser que demuestran ser testaferros de una organizada banda que funciona en el Teodoro Maldonado y en Los Ceibos, donde se hicieron estas compras de forma irregular”.



Rodas además dijo que la semana anterior se designó al doctor Gregorio Mateo para que cumpla una función específica para viabilizar las investigaciones en el Teodoro Maldonado, pero sufrió agresiones, por lo que la CNA pide sanciones por este acto atentatorio.



Los integrantes de la Comisión colocarán la denuncia sobre estas irregularidades ante las autoridades competentes como Fiscalía y Contraloría. Lo harán a más tardar hasta el lunes 11 de noviembre del 2019. “Asumimos responsablemente la denuncia”, aseguró.



Además, dijo que hay un largo listado de proveedores con los que se concretaron convenios. Uno de los casos es el de una estudiante de 24 años, a quien se le dio un monto de USD 6,7 millones en uno de los hospitales. Un caso similar es el de un jugador de una liga barrial. “Tenemos la impresión de que son personas que hacen funciones de testaferros para cumplir con la actividad de entregar requerimientos de hospitales”.



El problema en los dos hospitales no es nuevo, por lo que plantearon tres alternativas: destitución del director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Guayas, quien no ha “podido actuar con la pulcritud para enfrentar ese problema”.



La segunda propuesta es que se reorganicen las autoridades en el Hospital Los Ceibos; al igual que lo hacen en el Teodoro Maldonado.

Finalmente reiteraron el pedido de nueva integración del Consejo Superior del IESS para que participen los trabajadores.