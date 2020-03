Procesos de compra de insumos, dispositivos y equipos médicos para la emergencia por covid-19 suma USD 64,7 millones

LEA TAMBIÉN

“Todos los procesos de emergencia se encuentran debidamente financiados y certificados por organismos internacionales…”. Así se lee en la página web del Ministerio de Salud, donde están los procesos de contratación de insumos, dispositivos y equipamiento médico que se requieren para solventar la emergencia sanitaria producto del covid-19.

En el portal se observan varios listados, por un monto que alcanza los USD 64,7 millones.



Así, en un listado se detallan aquellos equipos de protección para médicos como desinfectante de manos, guantes de examinación, bata quirúrgica y personal, mascarillas quirúrgicas y N95, traje de protección, gafas de seguridad, gorros, sábana, recipientes, contenedores, cubre zapatos, bolsas para material con riesgo biológico. Adicionalmente desinfectante, toallas descartables y cloro. El valor suma USD 27 297.



Otro de los requerimientos son para el Hospital General de Monte Sinaí, en Guayas. El pedido es de equipos como respirador convencional para la unidad de cuidados intensivos, desfibrilador, respirador de transporte, monitor para signos vitales y equipo de rayos X portátil. El monto es de USD 6,4 millones.



Uno de los listados más extensos es el de insumos y dispositivos para 12 hospitales. Estos irán para el Gineco Obstétrico Luz Elena Arismedi, Abel Gilbert Pontón, Eugenio Espejo, Enrique Garcés, Guasmo Sur, General de Monte Sinaí, General Sagrado Corazón de Jesús, Teófilo Dávila, Móvil No. 2, Provincial Martín de Icaza y Universitario de Guayaquil. El monto es de USD 13,2 millones.



Entre otros se requiere respiradores, electroencefalórgafo, flijómetro, desfibriladores, respiradores, calentador de fluidos, básculas, aspiradores, nebulizadores, oxímetros, laringoscópio, etc.



También hay otro documento para dispositivos médicos necesarios para atender infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y para las unidades de cuidado intensivo. En este sentido se requiere pruebas rápidas y por PCR. Ambas para el diagnóstico de este virus. Además de tubos endotraqueales, laringoscopios, agujas para fístula, catéteres, etc. Esto asciende a USD 7,3 millones.



Otro listado por un monto de USD 6,9 millones contiene dispositivos e insumos necesarios como sondas nasogástricas, catéteres venosos, tubos endotraqueal, mascarillas, bolsas respiratorias y otros. También están los test para detección de la nueva cepa de coronavirus. Además de bolsas para cadáveres.



Y hay otro proceso por USD 30,8 millones y es para la compra de respiradores, láminas empapadas de alcohol, desinfectante, hipoclorito de sodio, gafas, gorros, batas, mascarillas y guantes.



Pese a los montos detallados, Cristina Murgueitio, presidenta ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Productores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), mencionó que hay preocupación porque los productos requieren certificaciones de calidad, registros, documento de buenas prácticas sanitarias. Además, señaló que los volúmenes de compra son bajos para el total de unidades de salud que hay en el país y para solventar la emergencia.



La presentación de ofertas para adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento y demás requerimientos de la Cartera se debía presentar hasta el jueves 26 de marzo del 2020. Los organismos internacionales a los que hacen referencia son Banco Mundial, Banco de Desarrollo Internacional y Banco de Desarrollo de América Latina.

¿Cuál es el rubro destinado para la emergencia? El nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos respondió que son alrededor de USD 120 millones. Sin embargo, este puede cambiar, según como se vaya dando la situación. Lo dijo en su primera rueda de prensa virtual, que se llevó a cabo el pasado lunes 23 de marzo del 2020.