Complejo policial, ubicado en el parque Metropolitano de Cumbayá, ocupará 8 de 42 hectáreas

El parque metropolitano de Cumbayá tiene una extensión 42 hectáreas. Se ubica en el oriente de Quito, junto a la comuna de Lumbisí y bordea una amplia extensión de la avenida Simón Bolívar. Durante las mañanas es usual encontrar allí a decenas de ciclistas y atletas que hacen deporte en los senderos de tierra ubicados en medio de la vegetación.

Se trata de una zona de protección ecológica con cientos de árboles y plantas nativas de la Sierra como chilcas, pencos, pumamaquis y distintas variedades de mora. Los visitantes encuentran además conejos y aves como mirlos, tórtolas o colibríes.



Antes, esas tierras pertenecieron al Ministerio de Cultura y luego pasaron a su similar de Gobierno. Ahora se busca construir allí el Centro de Entrenamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y otras dependencias policiales, lo cual ha generado polémica entre quienes viven cerca de ese lugar.



El martes 8 de diciembre de 2020, el Concejo Metropolitano de Quito recibió a Sonia Chuquimarca, presidenta del GAD de Cumbayá, y al general Alain Luna, comandante de la Policía de Quito, quienes expusieron sus posturas sobre la situación de ese predio.



La dirigente indicó que la ejecución del Plan Especial de San Juan de Cumbayá es una necesidad y que desde hace 15 años se lucha por contar con un espacio verde con áreas de contemplación, senderos ecológicos y áreas de concurrencia familiar, pero a la vez se necesita un sitio seguro y libre de delincuencia.



A su criterio, si bien la Policía Nacional debe contar con un espacio para brindar seguridad en la parroquia, la gente necesita espacios verdes para la recreación. Solicitó continuar con los diálogos a través de mesas de trabajo en las que intervengan las instituciones municipales, parroquiales y estatales.



Para Luna, el Circuito Tumbaco se divide en 11 circuitos y 18 sub-circuitos, que cuentan con 14 unidades de policía comunitaria antiguas y tres modernas que albergan a 63 uniformados.



Por eso, el oficial insistió que se necesita más equipamiento y infraestructura para garantizar la seguridad de la zona. Resaltó que en Tumbaco y Cumbayá han subido los casos de asesinatos, femicidios, robos a domicilios, venta de drogas y robos de vehículos. “El 9% de eventos de inseguridad ocurre en este sector donde se produce una muerte violenta cada mes y que por cada tres robos a domicilios hay un asalto a un negocio”, dijo.



Luna explicó que en el predio no se pretende ocupar todas las áreas protegidas naturales, sino 8 de las 42 hectáreas. Además, en el proyecto se busca construir un complejo de seguridad ciudadana para la nueva comandancia de la Policía Nacional.



Cerca de Lumbisí, dentro de este predio, se propone levantar una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) similar a la que existe en las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. Contará con 100 servidores policiales que controlarían los valles de Cumbayá y Tumbaco a través de turnos rotativos durante el día.



Junto a la UVC se prevé edificar las instalaciones para el GOE, que se encargará de atender las emergencias en la zona y el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Tababela.



El general Luna resaltó que “no será un bunker inaccesible sino un lugar de convivencia policía-ciudadanía, pero en armonía con el medio ambiente, en donde habrá un sendero ecológico de 12 kilómetros que contará con seguridad permanente”.



Será un parque ecológico, seguro y la institución uniformada se encargará de darle mantenimiento, por lo que el alto oficial pidió que continúe el trabajo de coordinación entre el Municipio, la comunidad y Policía Nacional.



Entre los moradores del sector hay expectativa por lo que se resolverá en los próximos días con relación a este tema, principalmente para quienes viven en el barrio San Francisco de Pinsha que se localiza junto a las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales.



La mañana de hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020, este Diario recorrió esa zona. Ahí los letreros del GOE resaltan en medio de los árboles y arbustos. La gente sabe que no puede pasar, pero algunos no hacen caso e ingresan para caminar o trotar.



María Carrillo vive en San Francisco de Pinsha desde hace más de 20 años. Ella sí está de acuerdo con la construcción del complejo de seguridad, pero tampoco que se destruya todo el bosque de eucaliptos. “Está bien un retén policial, pero los parques deben quedar intactos”.



Para Celso Bedoya, vocal del GAD de Cumbayá, es prioritario mantener al parque metropolitano de Cumbayá porque es el pulmón de esa zona. “Se debe fomentar el diálogo (entre autoridades y la gente) para llegar a una solución”, señaló.



El concejal René Bedón es presidente de la comisión especial y técnica del Concejo, que se implementó para tratar el tema. Indicó que la ciudad debe contar con espacios para proteger la biodiversidad y para eso se busca acuerdos. Como primer paso, para la próxima semana se convocó a una reunión para abrir el diálogo y comenzar las mesas técnicas de trabajo.