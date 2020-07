El complejo judicial más grande del sur de Quito suspendió la atención por casos confirmados de covid-19

LEA TAMBIÉN

Equipos de fumigación ingresaron la mañana de este lunes 13 de julio del 2020 a Complejo Judicial Sur, en el sector de Quitumbe, en Quito. El objetivo es desinfectarlo tras conocerse la noticia de que funcionarios dieron positivo para covid-19.

Al menos tres colaboradores del área de Ventanillas y Archivo tienen coronavirus, según las pruebas PCR que se realizaron de manera particular. Uno de los pacientes tiene pronóstico reservado.



Al momento no hay atención en el Complejo Judicial. En fotografías se observa cómo los fumigadores avanzan por las diferentes dependencias de la infraestructura. En las afueras estaban trabajadores y usuarios a la espera de nuevas indicaciones.



Según los funcionarios judiciales, el área de Ventanilla y Archivo trabaja al 100% de la capacidad. Es decir, 25 empleados acuden diariamente. Esto ocurre pese a las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional de implementar medidas de bioseguridad en todas las dependencias. Estas incluyen un menor aforo y la restricción del número de usuarios al mismo tiempo.



Los trabajadores también señalan que no se les practicó pruebas antes de volver a la modalidad presencial el 1 de junio de este año. Por eso piden que se les aplique los test y se les dote de mascarillas, alcohol y gel antibacterial.



No es la única dependencia que tiene complicaciones. Este lunes tampoco se trabajó en los tres pisos que conforman los juzgados de lo penal en la Corte Provincial de Pichincha, en el sector de La Pradera, en el norte de la ciudad.



Un caso de covid-19 de un funcionario judicial encendió las alertas el viernes. La disposición interna fue que los jueces de esta materia continúen con su trabajo de manera telemática, desde sus casas, por 15 días.



Los trabajadores reclaman que algo similar ya ocurrió en los juzgados de familia y también en los archivos hace 15 días cuando funcionarios de esas dependencias dieron positivo para covid-19.



Por su parte, la Fiscalía emitió un comunicado interno en el que dispuso continuar con las actividades de teletrabajo para el personal administrativo y para quienes pertenezcan a las unidades misionales tanto en la planta central como en la Fiscalía de Pichincha. La decisión se tomó por el aumento de casos de covid-19 en la provincia.

Las unidades de flagrancia continuarán con atención normal y hay diligencias que se practican en el edificio de la Fiscalía Provincial que ya estaban agendadas, confirmaron fuentes que laboran en el lugar.