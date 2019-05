Dos compañías japonesas aplazan el lanzamiento de nuevo modelo de Huawei

LEA TAMBIÉN

Dos de las tres firmas de telefonía móvil más importantes de Japón, Softbank y KDDI, anunciaron hoy (22 de mayo del 2019) el aplazamiento del lanzamiento de un nuevo modelo de la firma china Huawei, el P30 Lite.

El anuncio se conoce después de que la matriz de Google, Alphabet, optara por no permitir las actualizaciones de su sistema Android en los teléfonos de esa compañía china.



Softbank, parte del poderoso conglomerado tecnológico del mismo nombre, tenía previsto lanzar el Huawei P30 Lite este jueves 23 de mayo, un evento que ha sido aplazado, según informó la compañía en un comunicado.



La firma también señaló que este mismo martes interrumpían el proceso de reservas del nuevo modelo de teléfono móvil, que se había abierto el pasado 14 de mayo.



KDDI igualmente puso en suspenso la venta del mismo modelo de Huawei, que estaba programado en una fecha no precisada de finales de este mes.



El P30 Lite tiene una pantalla de 6,15 pulgadas y cuenta con una triple cámara. Estaba anunciado con el sistema operativo Android 9.0.

Este modelo forma parte de la gama P30 de Huawei, que incluye el P30 y el P30 Pro, que todavía no están a la venta en el archipiélago nipón.



El líder de telefonía móvil en Japón, NTT Docomo, asimismo había programado el lanzamiento del P30 Pro este verano, pero no ha informado sobre la posibilidad de que aplace la venta, aunque según fuentes del sector, está analizando sus futuros planes sobre las importaciones de aparatos de la firma china.