Comité de Transparencia insiste: el feriado de Carnaval trae riesgos

"Nos preocupa que las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna retarden su segunda dosis debido a retrasos del proveedor", dice el Comité de Transparencia al proceso de vacunación contra covid-19, en un listado de ocho recomendaciones enviadas en un documento dirigido a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Además de al Primer Mandatario.

El documento, con ocho recomendaciones, fue entregado ayer, 9 de febrero del 2021, pero se difundió este mediodía. En las primeras hojas se observa un agradecimiento al Ejecutivo por "la confianza depositada en nosotros, para efectuar este proceso de veeduría". El presidente Lenín Moreno integró el comité con dos autoridades de la Universidad San Francisco de Quito y una, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, de Guayaquil. No se tomó en cuenta a gremios de profesionales de la salud, pese a los pedidos.



Ayer fue la última rueda de prensa convocada por este comité, ya que sus integrantes dijeron que terminaron sus funciones, que duraron dos semanas. Esto pese a que solo han trabajado 15 días y ni siquiera ha culminado la fase cero o plan piloto, dirigido a personal de salud y residentes y trabajadores de geriátricos.



Entre las recomendaciones, como segundo punto, piden seguir en la campaña de vacunación, pero no dejar de lado la prevención. "La segunda ola de la pandemia que golpea hoy al Ecuador es producto de las festividades de Navidad, Fin de Año y de un evento deportivo. La tercera ola podría ser más fuerte después del proceso electoral reciente, el anuncio de la no suspensión de los feriados de Carnaval y Semana Santa y la segunda vuelta electoral, a desarrollarse el 11 de abril. Por tanto habrá que ser prudentes hasta que se realice el proceso de vacunación masivo".



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional no suspendió el feriado de Carnaval, que será del 13 al 16 de febrero, pese a pedidos de gremios médicos. Solo recomendó a los municipios reforzar los controles.



En las otras recomendaciones, el Comité de Transparencia señala la necesidad de incorporar al sector privado en el proceso de vacunación masiva, clínicas y laboratorios, pero también GAD, universidades con facultades de Medicina, Solca, Cruz Roja, etc. "Lograr aperturar la importación de vacunas previamente autorizadas a entidades como las mencionadas".



También piden crear el registro único nacional de vacunados, para anticiparse a la tendencia internacional de control de la epidemia en el mundo. Celebran el cumplimiento de los protocolos de la cadena de frío y que no se hayan presentado efectos o síntomas adversos significativos. Para el mejor cumplimiento de la fase uno sugieren agilitar los tiempos de vacunación que se alargan por la necesidad de llenar formularios. Y dicen que es importante que las herramientas tecnológicas que están siendo desarrolladas incluyan los controles necesarios tanto en la selección, lugares y agendamiento de las personas a ser vacunadas, como también el abastecimiento y trazabilidad de las vacunas.



Ayer, el Comité de Transparencia anunció que el 18 de febrero llegarán 16 300 vacunas. Estas se sumarán a las 8 190 que arribaron al país el 20 de enero; de ellas 1 962 se usarán para la segunda dosis, en esta semana, hasta que llegue el otro cargamento. Aunque en total son 86 000 las que se requieren para completar la fase cero.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, dijo estar muy preocupado porque le parece que el Comité de Transparencia "se está lavando las manos. El proceso de veeduría es completamente complejo para ellos, no son competentes. El Ministro de Salud y el Gobierno insisten en asumir una actitud de avestruz, al meter la cabeza bajo la tierra y no informar. Las federaciones de profesionales de la salud, las sociedades científicas insistimos en que se conforme una mesa técnica, para dar transparencia al Plan Vacunarse".