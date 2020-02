Comité de Trabajadores pide la salida del gerente de la Empresa de Pasajeros del Municipio de Quito

LEA TAMBIÉN

El Comité de Trabajadores de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito pidió la intervención inmediata de Contraloría y de la Comisión Anticorrupción para que realicen una fiscalización en la entidad. El anuncio se hizo la mañana de este jueves 6 de febrero del 2020, en las instalaciones de la empresa, ubicada en el sur de la capital.

La rueda de prensa se llevó a cabo luego de las publicaciones que este Diario ha realizado sobre presuntas irregularidades en el sistema de cobro manual del trolebús y de la Ecovía.



Hernán Romo, secretario general del sindicato, indicó que las anomalías en la empresa fueron detectadas y denunciadas en el 2015, pero que no se tomaron los correctivos del caso.



“Coincidimos con la existencia de irregularidades. Tiempo atrás nosotros hicimos las debidas declaraciones sobre fallas en el área de recaudación. Denunciamos esas falencias e hicimos reclamos de falencias que hay en la transportación en nuestras unidades, falta de repuestos, inconvenientes con ropa de trabajo”. “Ahora quieren satanizar al área de recaudación para tratar de vender o privatizar nuestra empresa y monopolizar el transporte de Quito”, señaló.

El comité de empresa pidió, además, la salida del gerente de la entidad, Darío Chávez, “por su pasiva actitud y falta de acciones reales a las problemáticas de la empresa”.



Admitió que las conciliaciones entre el número de usuarios y la recolección del pasaje que se realizan diariamente no cuadran y cuestionó los contratos que la empresa tiene con la compañía que colocó los tornos y con quien hace el traslado y conteo de valores.



Señaló, asimismo, irregularidades en el área de mantenimiento, con supuestos sobreprecios, y cuestionó el servicio de los buses alimentadores ya que algunas rutas no se justifican por la cantidad de pasajeros.



“Pedimos al Alcalde la salida del actual gerente y que coloque un gerente definitivo, que llegue a hacer lo que deba hacer”, expresó.



“Para clarificar el asunto, señaló que las guías de recaudo indican ciertos valores, pero en realidad, el valor que se lleva en las fundas es mucho mayor”.



En la empresa laboran cerca de 1 300 trabajadores en el área operativa como recaudadores, conductores y empleados de los talleres.



Romo aseguró que se pretende dar un giro e implementar un nuevo sistema de recaudo, lo que significaría que de las 600 personas que trabajan en recaudación, solo se necesitarían 300, es decir, se debería despedir al 50% restante.



Los trabajadores denunciaron además que cada vez hay más empleados en la empresa con sueldos que sobrepasan los USD 1 500 o 2 000.



Los miembros del comité pidieron una reunión con el Alcalde y dijeron estar de acuerdo con un nuevo sistema de recaudo, pero pidieron saber cómo va a ser, cuáles son las medidas que tomará la empresa y cómo afectará a los trabajadores.



Por su lado, la Empresa de Pasajeros emitió un comunicado en el que señala que su misión es brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.



“Como gerente general, con más de 24 años de servicio dentro de la empresa, respaldaré a todos mis compañeros que se han destacado por su correcto desempeño. Pero también, controlaremos y sancionaremos a aquellos que cometan irregularidades y atenten contra el correcto desarrollo institucional”.



El comunicado indica que diariamente la empresa municipal transporta a 650 000 pasajeros y esperan convertirse en un referente en la movilidad. “Esta administración ha actuado firme ante cualquier irregularidad. Estamos transparentando los procesos y agilitando acciones estratégicas para fortalecer la empresa y el Comité de Trabajadores ha sido parte de este propósito de transformación”. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, aún no se ha pronunciado al respecto.