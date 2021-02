Comité técnico planteará nueva norma sobre calidad de gasolinas

Un comité técnico, conformado por representantes de los sectores público y privado, empezó hace dos semanas a trabajar en la norma Inen que permitirá incorporar al mercado una gasolina de mayor calidad frente a las que se expenden actualmente en el país.

Este nuevo producto tendrá calidad Euro 5. Es decir, tendrá un octanaje mayor y una menor cantidad de azufre, refirió Carlos Salazar, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de De­rivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe).



En el mercado nacional se comercializan gasolinas de 85 octanos (extra y ecopaís) y de 92 octanos (súper), según información de la empresa pública Petroecuador, que por ahora es la única que expende estos productos a los distribuidores locales.



El octanaje es la capacidad antidetonante de la gasolina cuando se comprime dentro del motor. A mayor eficiencia de un auto se requiere de un mayor octanaje, para no afectar a su desempeño y no producir el llamado cascabeleo. Además, estas gasolinas contienen 650 partículas por millón de azufre (ppm).



Por estas características, las gasolinas de Ecuador son compatibles con la norma de calidad Euro 1 o menos, explicó Roberto Custode, especialista en Calidad de Combustibles Vehiculares. “Se trata de una de las calidades más bajas de la región”.



Estos derivados, sin embargo, cumplen con la norma Inen 935 del Servicio Ecuatoriano de Normalización.



Dentro de este segmento, los productos que tienen una mayor participación en el mercado son la extra y ecopaís. La demanda de estos derivados llega a 91,5%. El resto le corresponde a la súper, según el Informe Estadístico de Petroecuador del 2020.



Esto responde en parte a que en el país los usuarios se inclinan más por el precio que por la calidad de derivados, expresó la Camddepe.



Por ejemplo, cuando a fines del 2018 el Gobierno liberó el precio de la súper para que este fluctúe de manera mensual, acorde con costos del mercado internacional, bajó el consumo de súper y subió el de extra y ecopaís.



Por ahora, el galón de súper se vende entre USD 2,57 y 2,79, según la estación, una diferencia de USD 0,812 y USD 1,032 frente a la extra y ecopaís.



El precio de la gasolina súper varía según la gasolinera, porque el margen de ganancia está liberado. Además, el costo se fija en función de la oferta y la demanda.



Otras comercializadoras, en cambio, justifican la diferencia, porque el producto tiene un aditivo incorporado.



El representante de una estación de gasolina, donde se expende súper con aditivo, dijo que este elemento tiene como función limpiar el motor interno de los vehículos, pero no reduce la cantidad de azufre ni eleva el octanaje.



Para contar con un derivado de mayor octanaje y con menor cantidad de azufre, se deberán establecer en la nueva normativa las especificaciones del producto. La norma Euro 5, por ejemplo, refiere que las gasolinas deben tener hasta 30 ppm de azufre y 93, 95 o 98 octanos.

Esto, sin embargo, implicará que el precio del producto se incrementará. En Perú, la gasolina que cumple la norma Euro 5 cuesta USD 3,70, sostuvo la Camddepe.



Un tema central de discusión dentro del comité técnico del Inen es que la nueva norma se aplique para privados y para Petroecuador. Pero esta última ha sostenido, al igual que cuando se trató el tema del diésel, que no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para esto.



El Gobierno promueve un proceso para buscar un inversionista privado que asuma, junto con el Estado, la administración de la Refinería Esmeraldas y que invierta para que la planta sea puesta a punto y esté en condiciones de elaborar gasolinas de mejor calidad, con la llamada norma Euro 5.