Comité Nacional del Debate lamenta problemas con el diálogo obligatorio entre presidenciables

El Comité Nacional del Debate aclaró que no se cambiaron los temas del diálogo obligatorio que deben mantener los candidatos presidenciales entre hoy, sábado 16 de enero del 2021, y mañana, domingo 17, en Guayaquil. Los miembros de este grupo también se lamentaron por algunos problemas.

“Este Comité aclara que no ha existido ninguna modificación, como se puede constatar en el Informe que entregamos al país”, dice un comunicado.



“Lamentamos profundamente que una vez entregada nuestra contribución se hayan dado estos problemas. Expresamos a los candidatos que no existe justificación alguna para no cumplir con la Ley Electoral, ya que esta nos obliga a todos sin excepción”, agrega.



Este sábado por la tarde, se comunicó que el periodista Lolo Echeverría, quien había sido presentado el pasado viernes 15 de enero como moderador del evento, junto con Ruth del Salto, ya no sería parte de los programas, y que en su reemplazo estaría Andrés Jungbluth.



“Entregamos a los consejeros del CNE una lista de posibles moderadores, de la cual el pleno del Consejo escogió a los periodistas Ruth del Salto y Lolo Echeverría”, insiste el comunicado del Comité.



Los miembros del Comité del Debate son Rosalía Arteaga, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, Simón Espinosa y César Ricaurte. Ellos elaboraron además un listado de 64 preguntas para los postulantes a Carondelet.



Hoy, en el debate, estarán en el primer bloque: Guillermo Lasso, César Montúfar, Ximena Peña, Gerson Almeida, Pedro José Freile, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Xavier Hervas. El segundo bloque lo integran Guillermo Celi, Giovanny Andrade, Carlos Sagñay, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Yaku Pérez y Paúl Carrasco.



Para el programa mañana, el orden de intervención de los bloques se invierte.



Los candidatos que no participen se enfrentan a la pérdida de sus derechos políticos.



En la jornada de este sábado se abordarán dos temas: empleo y economía; y educación, salud y grupos vulnerables. Mañana, se tratarán los temas de corrupción e institucionalidad democrática; y relaciones internacionales y derechos humanos.



Cada programa durará al menos tres horas y será transmitido por TC Televisión a partir de las 20:00.