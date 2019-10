Comité Empresarial Ecuatoriano dice que proyecto económico tiene un enfoque únicamente 'recaudatorio'

LEA TAMBIÉN

El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Patricio Alarcón, calificó la mañana de hoy, 25 de octubre del 2019, como “recaudatorio” al proyecto de Ley económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea.

El directivo cree que el proyecto de Ley llamado de crecimiento económico no incentivará al aparato productivo y consideró que, incluso, debería llamarse “Ley de crecimiento de los ingresos del Ministerio de Finanzas”.



Comité presentará 11 observaciones



Alarcón detalló que, al menos, 11 medidas golpearán a los consumidores y a las empresas. Si bien el Gobierno propuso bajar del 5 al 2,5% el impuesto a la salida de divisa (ISD), las empresas ya no tendrán derecho a pedir crédito tributario, lo cual encarecerá la importación de materias primas, insumos y bienes de capital.



Es decir, si bien antes se pagaba el 5% de esos insumos, las empresas podían acceder de alguna forma a una compensación futura de esos pagos. Esa posibilidad se eliminará con el proyecto de Ley actual si llega a aprobarse, dijo Alarcón.



Otro punto que preocupa es que el texto legal propuesto grava los dividendos (beneficios o utilidades) a no residentes que envíen su dinero al exterior. Con ello, según el CEE, se desincentiva la inversión extranjera. “Esto grava a un inversionista extranjero en un porcentaje adicional. Una empresa extranjera que quiera invertir en el Ecuador, llega a pagar una tasa efectiva del 42.63%”.



El Comité tiene previsto presentar las 11 observaciones mañana en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.



Eliminación del derecho de deducir para quien gane más de USD 100 000



El CEE criticó la intención del Gobierno de eliminar la posibilidad de que las personas con ingresos de más de USD 100 000 al año deduzcan sus gastos personales.



Aunque Finanzas ha señalado que esta disposición busca que los que más tienen más paguen, Alarcón justificó sus cuestionamientos en que se afectará el consumo, ya que este segmento de población limitará sus gastos.



Ley propone gravar con impuesto a la renta la utilidad en la venta de inmuebles



La reforma tributaria que está en análisis de la Asamblea plantea un ajuste tributario a la venta de inmuebles en el país.



El texto, propuesto por el Ejecutivo, plantea considerar el ingreso de la venta ocasional de inmuebles dentro de la renta global para el cálculo del impuesto a pagar.



Actualmente, una persona puede vender hasta dos casas en el año y está exenta del pago del tributo.



“Es un problema porque una persona que compró su casa hace 10 años en USD



50 000, le hizo mejoras y se revalorizó va a tener que pagar un valor alto. Por ejemplo, si esa casa se quiere vender ahora en 100 000, va a tener que pagar un tributo que llega hasta el 35% sobre



50 000 que sería la utilidad. La única excepción es si la venta se hace cada cinco años”, dijo Carlos Licto, abogado tributario.



El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) cree que el cambio afecta a las personas naturales y a las empresas, especialmente a las del sector de la construcción.



El Ministerio de Finanzas señaló que el proyecto no reforma el impuesto a la plusvalía, como algunos sectores de la construcción han señalado, sino que considera el ingreso de la venta ocasional de inmuebles dentro de la renta global para el cálculo del impuesto a pagar.



Pero dijo que el Gobierno está dispuesto a escuchar, dialogar y, de ser necesario, perfeccionar la redacción del artículo, lo cual se trabajará en conjunto con la Asamblea y los sectores productivos.



Finanzas argumentó que el ajuste busca optimizar y focalizar las concesiones tributarias que hoy representan el 4,5% del Producto Interno Bruto. Aclaró que el cambio no afecta “de ninguna forma” a las empresas de la construcción o de la compra y venta de inmuebles.

Otros impuestos al consumidor generan preocupación



El Comité también cuestionó la intención de gravar con impuesto a la renta a la utilidad obtenida en la venta ocasional de inmuebles, excepto si esa venta se da cada cinco años.



También cuestionó la intención de gravar con ICE a los planes móviles pospago y otros productos como fundas plásticas, plataformas digitales, etc.



“En general, están cobrando más impuestos y aumentando la recaudación por medio del sector productivo y el ciudadano, tenemos que poner más para mantener al Estado. Es una equivocación”.



Finanzas argumenta que la Ley ayuda a bajar el déficit fiscal



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha defendido el proyecto de Ley como un instrumento que permitirá otorgar herramientas que faciliten la actividad económica e inyecten la liquidez en las empresas. Entre esos mecanismos están, por ejemplo, la simplificación de trámites para 100 000 microempresas y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para todo el sector productivo.



El funcionario señaló que la reforma también incluye contribuciones y una mayor focalización de exenciones o beneficios tributarios, con el objetivo de aumentar la recaudación y cubrir, en parte, el déficit fiscal.



El Gobierno calcula que el déficit fiscal para este año será de USD 3 800 millones.



Según los datos de la Cartera de Economía, el aporte temporal de las empresas será el mayor rubro de recaudación y, de aprobarse, para el próximo año se calcula que generará USD 177 millones. Le sigue el impuesto a los dividendos a las inversiones extranjeras, con USD 148 millones; la eliminación del crédito tributario del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a partidas de materias primas, insumos y bienes de capital, dará al fisco USD 165 millones; y el cobro del 10% de ICE a los planes de telefonía celular pospago, con USD 100 millones al año.

El Comité presenta tres propuestas para el Fisco



El CEE presentó a Finanzas tres propuestas alternativas para generar ingresos para el Fisco. La primera es trabajar en una simplificación de impuestos no solo para empresas que facturan hasta USD 300 000 sino para aquellas que facturan hasta USD 500 000. Alarcón propone que esta facilitación sea optativa; es decir, que el que quiere acceder a este beneficio puede cancelar una tarifa única y evitar el papeleo tributario, manteniendo solo la elaboración de balances. Quien no desee acceder a este proceso, pagará la tarifa actual, con la presentación de los trámites y declaraciones tributarios.



La segunda alternativa presentada por este gremio es que el Gobierno entregue a la administración privada los sectores estratégicos; que cierren las empresas públicas ineficientes; y que se revise la necesidad de mantener a tantos funcionarios públicos, especialmente los de alto rango.



Finalmente, la CEE planteó que se aumenten las deducciones para la clase media; es decir, los que ganen entre 12 000 en adelante. La medida tiene como fin generar un impacto positivo en el consumo de los hogares. De esta manera, dijo, aumentará la recaudación de impuestos.