Falta de 3 comisiones detiene trámite de leyes

Desde hace dos semanas, el cuarto piso de la Asamblea Nacional no tiene ocupantes. Las sillas y los escritorios permanecen vacíos, y el trámite de leyes no arranca.

Ese espacio está reservado para la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la de Gobiernos Autónomos que, junto con la de Educación, todavía no cuentan con titulares.



En la puerta de ingreso a la primera seguía colocado hasta ayer el rótulo que identifica al socialcristiano Vicente Taiano como su presidente, aunque el domingo pasado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) anuló su designación.



A esta mesa le corresponde tramitar las reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, que son parte de las 48 normas que hace un año fueron consensuadas como prioritarias por las bancadas. “Esto significa un retraso en la agenda legislativa, porque hasta el momento no podemos sesionar”, manifestó Verónica Arias (ARE), una de sus integrantes.



Ayer 29 de mayo, en Guayaquil, el sector empresarial entregó al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), otra propuesta de reformas en materia laboral, con lo cual el trabajo de esta Comisión se acumula.



Litardo aseguró que para el próximo martes convocará al Pleno para solucionar este problema. Allí, la designación de titulares para estas mesas depende de una mayoría absoluta (70 votos).



“La verdad, me parece que se ha generado mucha polémica donde no existe”, sostuvo al defender la resolución del CAL, aunque el martes fue impugnada por Taiano.

Además de su bancada, el legislador socialcristiano cuenta con el respaldo del correísmo, y de Roberto Gómez, de Creo, quienes descartan apoyar con sus votos a María ­José Carrión (AP) para que presida esta mesa.



Después de que este tema se resuelva, Litardo prevé convocar a todas las bancadas para definir una agenda legislativa para el período 2019-2021.



Hasta ahora, afirmó, se han presentado 600 iniciativas de reformas y propuestas de Ley, de las cuales 180 se encuentran en trámite.



Al culminar sus 15 meses de gestión como presidenta de la Asamblea, a mediados de este mes, Elizabeth Cabezas (AP) detalló que dejaba listas 14 leyes para el segundo debate.



Pero de la Comisión de Educación -que Jeannine Cruz (Creo) aspira a dirigir- depende el trámite de los cambios a la Ley de Educación Superior y a la Ley de Educación Intercultural.



Mientras, en la mesa de Gobiernos Autónomos siguen pendiente las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).



Las otras 10 comisiones operan a distinto ritmo, después de la reorganización que se dio el 16 de mayo en el Pleno para lo que resta del período.



Ayer, por ejemplo, discrepancias entre los asambleístas del correísmo y los de Creo impidieron que la Comisión de Relaciones Internacionales aprobara un cronograma de trabajo.

En la Comisión de Desarrollo Económico, en cambio, se aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley que deroga el impuesto verde, que es impulsado por Fabricio Villamar (Creo).



Al mismo tiempo la Comisión de Justicia, presidida por Ximena Peña (AP), sesionó para avanzar en el análisis de los cambios penales en materia de tránsito.



Aunque ya no pertenece a esta mesa, Marcela Aguiñaga, asambleísta del correísmo, llegó y se ubicó al otro extremo del puesto que ocupaba cuando la presidía. Afirmó que esta no es la primera ni última vez que estará para participar, con voz pero sin voto.