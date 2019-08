Dos comisiones de la Asamblea cumplen hoy 90 días sin trabajar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las comisiones de los Derechos de los Trabajadores y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplen hoy tres meses sin sesionar debido a disputas internas entre sus integrantes.

Eso provoca que no puedan avanzar el tratamiento de reformas a la Ley de Servicio Público, Ley de Seguridad Social, y al Código Orgánico de Organización Territorial, entre otras, luego de la reorganización del Parlamento que se realizó el 16 de mayo pasado.



El último intento por sesionar en la Comisión de Trabajo se dio el 10 de julio, cuando los asambleístas Roberto Gómez (Creo), Cristina Reyes y Vicente Taiano (PSC), y los correístas Verónica Arias, Bairon Valle y Marcela Holguín llegaron para pedir la renuncia de María José Carrión (AP) como Presidenta.



Sin embargo, solo estuvieron hasta que Carrión no dio paso a la moción y se quedó sin quórum. “Su designación fue impuesta por el Pleno”, insistió la asambleísta Reyes.



La postura de los seis legisladores es que debe respetarse la decisión de la mayoría que en su momento eligió a Taiano como presidente, pero que fue anulada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



También forman parte de esta mesa los oficialistas Fausto Terán, Johana Cedeño, Karina Arteaga y Alberto Arias, y Rina Campain (Creo).



A la Comisión de Gobiernos Autónomos, en cambio, no acuden los asambleístas Raúl Auquilla (Creo), Javier Cadena (PSC), los correístas Mónica Alemán y Diego García, además de Magda Zambrano y Andrea Yaguana, legisladora independiente.



Ellos se mantienen en no dar quórum mientras la presidencia sea ocupada por Héctor Yépez (Creo) y la vicepresidenta Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID). A sus convocatorias solo han acudido Washington Paredes (independiente), Diana Pesántez (AP) y Byron Suquilanda (Creo).



“Desgraciadamente es deliberada la actuación de los asambleístas que no permiten realmente un trabajo óptimo de la comisión”, expresó Andrade, tras la última fallida convocatoria la tarde del jueves pasado.



Andrade manifestó que los legisladores están desacatando la resolución del Pleno, por lo que anunció que remitirá oficios al presidente de la Asamblea, César Litardo, y al CAL “para que se tomen acciones”.



Señaló que las autoridades del Parlamento tienen los instrumentos legales, incluido el reglamento de multas y sanciones que en su artículo 3 estipula como una obligación de los asambleístas asistir a las sesiones del Pleno y de las comisiones. Pero no los han aplicado.



El llamado del presidente Litardo para que los asambleístas depongan actitudes personales no ha dado resultados, sin que el CAL pueda resolver hasta ahora este conflicto.



Desde el próximo lunes, el Parlamento entra en su segundo receso de 15 días. El primero fue en marzo pasado.