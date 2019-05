Tres comisiones no logran designar a sus autoridades debido a pugnas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En tres comisiones de la Asamblea Nacional persisten las discrepancias para designar a sus autoridades, a un día de que termine el plazo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para ese proceso.

Una de ellas es la mesa de Educación que aún no ha sesionado para nombrar a un presidente y un vicepresidente para el periodo 2019-2021, después de la reorganización decidida el pasado jueves 16 de mayo de 2019 en el Pleno con 91 votos.



En principio estaba previsto que esa Comisión sea presidida por Jeannine Cruz, de Creo, y Noralma Zambrano, de Alianza País (AP), como vicepresidenta.



Eso, según un acuerdo al que habían llegado estos bloques con los asambleístas de partidos de minorías que pertenecen al Bloque de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática (BADI).



Sin embargo, aquello no se ha concretado debido a pugnas entre sus 12 integrantes. Israel Cruz (BIN), uno de ellos, consideró que “sin desmerecer los méritos” de la asambleísta de Creo, apoyaría para la Presidencia a Jimmy Candel (BADI) por su trayectoria como académico.



Un conflicto similar atraviesa la Comisión de los Gobiernos Autónomos, en donde no se ha concretado la designación de Héctor Yépez (Creo) como presidente y Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, como vicepresidenta, como estaba previsto.



Seis de los asambleístas de esta mesa se reunieron, de manera sorpresiva, el lunes pasado para designar a Raúl Tello (PSC) como Presidente y como vicepresidenta a Andrea Yaguana, del bloque de AP y Aliados, según dijo el asambleísta Javier Cadena, quien forma parte del bloque del PSC.



Tello, sin embargo, declinó a ese puesto pocas horas después y argumentó que la designación no se había oficializado.



La Comisión de los Trabajadores, en cambio, prevé sesionar este jueves para designar a un vicepresidente, según anunció Vicente Taiano, a quien siete de sus 12 integrantes lo designaron como su titular, el jueves pasado.



La designación de Taiano es tachada de ilegal por el oficialismo, pues el acuerdo entre AP, Creo y el BIN era que María José Carrión y Karina Arteaga asumieran la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.



El legislador del PSC descartó renunciar a su puesto. “No hay discusión en aquello. Mi designación fue hecha apegada a derecho, eso no es discutible”, puntualizó.



Debido a la falta de quórum y a discrepancias entre sus integrantes, la Comisión de Trabajo no logró concretar ayer la designación de un vicepresidente.



Si hasta este jueves 23 de mayo de 2019 no hay acuerdos, la Ley contempla que el Pleno de la Asamblea designe a las autoridades.