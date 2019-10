Comisión Legislativa de los Trabajadores suspendió designación de nuevo presidente

LEA TAMBIÉN

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea aplazó para la próxima semana la designación de un nuevo presidente, tras la renuncia al cargo de María José Carrión, de Alianza País (AP).

A pesar de que el tema constaba en la convocatoria hecha para este miércoles, 2 de octubre del 2019, el nombramiento no se concretó. Karina Arteaga (AP), vicepresidenta de la Comisión, remitió un correo a los 12 integrantes de la mesa, en el que les comunicó que decidió suspender la cita, en calidad de presidenta encargada.



"He recibido un reporte completo de los temas y requerimientos pendientes ingresados en los últimos cuatro meses, en función de lo cual he dispuesto al equipo de la Comisión que hasta las 18:00 del jueves 3 de octubre se remita un proyecto de agenda a tratar, donde se incluyan todos los asuntos pendientes, el mismo que será puesto a conocimiento de todos los asambleístas miembros de la Comisión", reza el texto.



Esta miércoles, 2 de octubre, se reunieron con Arteaga, de manera reservada, los comisionados Roberto Ģómez (Creo), y las correístas Marcela Holguín y Verónica Arias. La Comisión de Trabajo no sesiona desde el 16 de mayo pasado. Disputas internas obligaron a Carrión a presentar su renuncia.



Arteaga sugirió a los comisionados que remitan sus observaciones para que el próximo martes 8 de octubre del 2019 se designe un nuevo presidente.