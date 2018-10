Comisión del caso Sofía Espín recibió primeras comparecencias, correístas intentaron que se suspenda

LEA TAMBIÉN

La comisión tripartita que conformó la Asamblea Nacional para investigar la conducta de la legisladora correísta Sofía Espín recibió la mañana de este lunes 15 de octubre del 2018 las primeras comparecencias.

Hasta allí acudió el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, junto con la viceministra de Rehabilitación Social, Liliana Guzmán, para presentar un informe.



El Secretario de Estado se ratificó en que la visita realizada hace tres semanas atrás por Espín a la agente Diana Falcón, testigo protegida del caso relacionado con el secuestro de Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa, incumplió los protocolos que se tienen en los centros penitenciarios.



Granda presentó un informe cronológico, con videos y fotografías sobre lo sucedido y reiteró que la legisladora accedió con engaños y no se registró en la bitácora de visitas sino solamente Yadira Cadena, quien la acompañó y forma parte del equipo de abogados de Correa.



Por esta causa, el Ministro confirmó que la coordinadora de la cárcel fue removida, y que ha pedido a la Fiscalía que investigue el tema. Sostuvo que Espín pudo haber violentado el artículo 76 de la Constitución que señala que nadie podrá ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o defensor público.



El legislador correísta Bairon Valle, quien junto a Fernando Callejas (Creo) y Jimmy Candel (BIN) forma parte de la Comisión, argumentó que no se puede responsabilizar a Espín por la falla en los controles; sin embargo, Granda insistió en que se irrespetaron los protocolos que se tienen para visitas extraordinarias y ordinarias.



Junto a Espín, quien esta tarde deberá presentar sus pruebas de descargo, estuvieron los legisladores correístas Juan Lloret, Liliana Durán y Esther Cuesta en la sala de sesiones. También acudió Soledad Buendía, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



Buendía y Valle pidieron que la sesión se suspendiera debido a que la legisladora interpelada había recusado a Callejas por "adelantar criterio" sobre su causa en una entrevista televisiva, y que eso le correspondería resolver al CAL o al Pleno de la Asamblea.



Sin embargo, Callejas remarcó que este no se trata de un proceso judicial. "Nosotros no somos jueces", enfatizó. Por su parte, Candel, en calidad de presidente de la Comisión, no dio paso a que la sesión se suspendiera con el argumento, igualmente, de que este proceso "no es jurídico, es político".



Esteban Bernal (Creo), quien impulsa la investigación contra Espín por presunta incompatibilidad de funciones, fue el primero en ser recibido. Lo acompañaron sus colegas Homero Castanier y Jeannine Cruz. Él se ratificó en que la legisladora merece una sanción.



Para la tarde, a las 15:00, se prevé que mediante videoconferencia la exagente Falcón presente su testimonio. Y que Espín haga lo propio, a las 17:00. La legisladora correísta insiste en que su visita tuvo el carácter de humanitario.