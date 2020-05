Comisión de Salud de la U. Central rechaza recorte presupuestario de universidades públicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Salud Pública, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, mostró su rechazo ante la reducción de algo más de USD 98 millones en el presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas públicas.

En un comunicado, emitido la tarde de este martes 12 de mayo del 2020, la agrupación hizo pública su protesta y reiteró “su apoyo a las autoridades de la Universidad Central en la lucha emprendida no solo para que no exista ningún recorte sino y principalmente para que la educación superior sea de manera efectiva un derecho de los ecuatorianos”.



La Comisión también reitera que bajo el argumento de solventar la crisis económica ocasionada por el covid-19 se pretende recortar los recursos de la Universidad Central, por un monto de USD 10,9 millones. Esto “constituiría un acto de flagrante violación a lo establecido en la Constitución, que impactaría de manera negativa en la formación de los 39 582 estudiantes regulares y de más de 6 940 en nivelación”.



Líneas más abajo también se explica que en esta época de crisis se debería apostar por incrementar el presupuesto en sectores sensibles como la educación y salud públicas. Y se alertó que por la falta de planificación no se logró movilizar el dinero necesario para actuar durante esta emergencia sanitaria.



Desde el martes 5 de mayo pasado, estudiantes, profesores y trabajadores se han concentrado en los exteriores de este centro educativo para mostrar su inconformidad antes esta decisión gubernamental. Con carteles en mano, los asistentes han recorrido varias calles de la capital; tomando en cuentas las medidas de bioseguridad, como tomar distancia entre personas y usar mascarillas.



Los mensajes que más destacaron fueron “luchar por una educación pública y de calidad no es locura ni utopía sino justicia” y "No al recorte en salud y educación".



La Universidad Central y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), de Guayaquil, han anunciado que no podrán iniciar el ciclo escolar, con normalidad. El primer centro, por ejemplo, suspendió las matrículas ordinarias por no tener garantía de contar con los docentes a contrato necesario que cubrirían la carga horaria.



Mientras que la Espol, por medio de un comunicado, calificó de "decisión arbitraria y autoritaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de recortar drásticamente el presupuesto".



Además se recordó que en el artículo 165 de la Constitución se "faculta al Presidente de la República para que, durante el estado de excepción, utilice los fondos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación".