Comisión reconsiderará votación sobre Ley Humanitaria

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se reunirá este domingo, a las 12:30, para reconsiderar la votación y resolución del informe para segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario.

El presidente de la Mesa, Esteban Albornoz (AP-aliados), hizo la convocatoria, tras la polémica desatada por los ajustes que se hicieron a última hora en el documento durante la sesión del viernes pasado.



El informe incluye una disposición para que, durante un año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) pueda emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes contra los deudores del fisco.



La Comisión anunció que dicha disposición no será incluida en el informe definitivo que será remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), para que con 48 horas de anticipación convoque al Pleno.



"Oportuna aclaración de la Comisión de Desarrollo de la Asamblea sobre un texto que estaba generando preocupación y que, ventajosamente, no consta en el informe para segundo debate", tuiteó el ministro de Finanzas, Richard Martínez.



El texto fue aprobado con ocho votos de Alianza País (AP), el correísmo y un asambleísta independiente, en la Comisión.



Los asambleístas de Creo y del Partido Social Cristiano (PSC) se abstuvieron y prevén entregar, por separado, informes de minoría para el segundo debate.



Los informes no tienen el carácter de vinculante para el Pleno. Para la aprobación de una norma se requiere de al menos 70 votos de los 137 asambleístas.