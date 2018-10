Comisión legislativa recomienda la destitución de la asambleísta Sofía Espín

LEA TAMBIÉN

Con dos votos a favor y uno en contra se aprobó el informe de recomendación que realizó la Comisión Multipartidista que investigó la visita de la asambleísta Sofía Espín a la testigo protegida Diana Falcón, en el marco del caso Balda.

El informe recomienda la destitución de Espín, por haber incurrido en una infracción grave, que “lesiona la independencia de poderes del Estado, pues hay indicios de una obstrucción a la función judicial, dentro de un proceso penal de connotación nacional y que involucra al expresidente Rafael Correa”.



El informe se aprobó este sábado, 20 de octubre del 2018, con los votos afirmativos de Fernando Callejas (CREO) y Jimmy Candell (BIN). Mientras que el legislador Byron Valle, del bloque correísta, votó en contra e intentó leer un informe de minoría sobre el caso, pero el documento solo fue anexado al expediente.



Según el legislador Callejas, tras las investigaciones se concluyó que Espín inobservó el protocolo de visitas a personas privadas de libertad. Agregó que las atribuciones de una asambleísta son legislar y fiscalizar, más no visitar a una persona detenida. Asimismo, subrayó que la exagente Falcón forma parte del sistema de testigos protegidos.



Valle, en cambio, aseguró que no tuvo el tiempo suficiente para analizar el informe y menciónó una presunta imparcialidad en la elaboración del mismo. Además, adujo que habría un vacío legal y que la infracción en la que incurrió Espín no estaría tipificada. “En el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establecen las causales para la destitución y ahí no consta lo que se le acusa a la asambleísta Espín”.



Jimmy Candell, presidente de la Comisión, indicó que la Constitución establece que los asambleístas deben ser responsables políticamente de sus actos ante la sociedad.



El informe, que recomienda que Sofía Espín pierda su calidad de asambleísta, fue entregado en el área de gestión documental. Una vez que el texto llegue al despacho de Elizabeth Cabezas, presidenta de la Legislatura, se deberá convocar a una sesión para el análisis y votación del informe en el Pleno.