Nueva comisión ocasional genera desacuerdo entre asambleístas

La asambleísta socialista Silvia Salgado envió una carta al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para que revea la resolución con la que, el jueves pasado, dio paso a la creación de una nueva Comisión ocasional para asuntos fronterizos.

“Este es otro desacierto del CAL. Este organismo debería primero arreglar los problemas de las comisiones permanentes”, manifestó Salgado, en referencia a la situación de las mesas de Trabajadores y Gobiernos Autónomos, que llevan más de 4 meses sin funcionar por pugnas.



Salgado es coordinadora del Grupo Parlamentario de Frontera, en donde se adelanta una evaluación a todos los ministerios en materia de atención a las zonas limítrofes, que deberá estar listo en 15 días.



Sin embargo, Byron Suquilanda (Creo), quien impulsa la creación de la nueva Comisión Ocasional, advirtió que Salgado “no puede interferir en las decisiones del CAL en donde estamos representados todos los legisladores”.



El legislador adujo que el grupo parlamentario no es un espacio participativo y democrático, por lo que espera que en los próximos días el Pleno ratifique la decisión del CAL y conforme la nueva comisión.



La propuesta surge en momentos que no logra sesionar la Comisión especializada de Gobiernos Autónomos por falta de quórum, lo que provoca que no puedan avanzar reformas ni al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) ni a la Ley de Desarrollo Fronterizo.



En las dos comisiones que no sesionan la Asamblea ha destinado unos USD 75 000 para el pago a funcionarios, desde junio pasado.

Desde que a mediados del año pasado empezó el actual periodo legislativo se han creado nueve comisiones ocasionales, de las cuales cuatro siguen en funcionamiento; una de ellas se encargó de llevar el tema de la seguridad fronteriza.