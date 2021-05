Comisión de Mesa retomará tratamiento del tercer pedido de remoción contra Yunda el 4 de mayo del 2021

La Comisión de Mesa, presidida por el vicealcalde Santiago Guarderas para tratar el tercer pedido de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda, suspendió la sesión iniciada desde las 10:00 de este lunes 3 de mayo del 2021.

Esa instancia del Concejo tenía previsto tratar el lunes el pedido hecho por los representantes de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos (Cadhu), Quito en Acción Contra la Corrupción, Frente Cívico del Distrito Metropolitano y Movimiento Cívico por la Dignidad.



Sin embargo, el trámite no se pudo realizar. En medio del tratamiento, la concejala Mónica Sandoval informó que no se trataba de una solicitud de remoción como tal sino de una adenda a un pedido hecho en octubre del 2019.



La edil planteó que lo que se debía revisar era el documento original de hace más de un año y medio. Sin embargo, Guarderas no conocía de la existencia de ese pedido.



El 15 de octubre del 2019, un grupo de personas envió esa solicitud a los concejales Juan Manuel Carrión, Analía Ledesma, Mario Granda, Fernando Morales y Andrea Hidalgo. El 26 de octubre, 11 días después, los ediles remitieron el pedido a la secretaria Damáris Ortiz.



Ortiz respondió a los concejales con argumentos sobre las competencias de cada instancia. Esto porque la solicitud debía presentarse ante la Secretaría.



Sin embargo, Guarderas apuntó que ese pedido debía llegar a la Comisión de Mesa y no ser calificado por la Secretaría del Concejo.



La sesión se instalará nuevamente mañana, martes 4 de mayo del 2021. El objetivo de la suspensión fue que todos los concejales tengan conocimiento del primer pedido para analizar cómo se lo tratará.



Hasta el lunes 3 de mayo del 2021, Yunda enfrenta dos pedidos de remoción presentados por los colectivos Quito Unido y Frente de Defensa por la Dignidad de Quito. Ambos fueron calificados el jueves pasado por la Comisión de Mesa.