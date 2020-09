Líderes políticos no escucharon las advertencias, dice comisión mundial sobre preparación para pandemias

LEA TAMBIÉN

Según un informe sobre los preparativos para una epidemia internacional, el hecho de que los líderes políticos no hayan prestado atención a las advertencias y se hayan preparado para una pandemia de enfermedades infecciosas ha puesto al "mundo en riesgo" y en desorden.

"Las inversiones financieras y políticas en la preparación han sido insuficientes y todos estamos pagando el precio", dice el informe de la Comisión de Supervisión de la Preparación Mundial (GPMB, por su sigla en inglés).



"No es que al mundo le haya faltado la oportunidad de tomar estas medidas", añade. "Ha habido numerosos llamados a tomar medidas (...) pero ninguno ha generado los cambios necesarios".



El GPMB, convocado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), está presidido por la ex directora general de la OMS Gro Harlem Brundtland.



El informe de la comisión de 2019, publicado unos meses antes de que el nuevo coronavirus emergiera en China, había mencionado que existía una amenaza real de "una pandemia de rápida propagación debido a un patógeno respiratorio letal" y advirtió que tal evento podría matar a millones de personas y causar estragos en la economía mundial.



En el informe de este año, titulado 'Un mundo en desorden', dice que nunca antes se había advertido tan claramente a los dirigentes mundiales de los peligros de una pandemia devastadora y, sin embargo, no habían adoptado medidas adecuadas.



"Trágica y catastróficamente, hemos visto cómo nuestros peores temores se han hecho realidad", dijo Brundtland en una reunión informativa con medios de comunicación. "El impacto del covid-19 es incluso peor de lo que anticipamos".



El informe señaló que, a pesar de que hace un año se pidió a los jefes de gobierno que se comprometieran e invirtieran en la preparación para la pandemia, que se fortalecieran los sistemas de salud y que la planificación de los riesgos financieros tomara en serio la amenaza de un evento devastador, se había avanzado poco en cualquiera de estos aspectos.

El texto añade que la falta de liderazgo está exacerbando la pandemia. "Si no se aprenden las lecciones del covid-19 o no se actúa en consecuencia, con los recursos y el compromiso necesarios, la próxima pandemia, que seguramente ocurrirá, será aún más perjudicial", dijo.