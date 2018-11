Comisión de Justicia recibió a grupos provida en el marco del debate del aborto por violación

LEA TAMBIÉN

La discusión sobre el aborto por violación, que se incluyó en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), continúa con la comparecencia de diferentes actores vinculados al tema. Los legisladores recibieron este lunes 19 de noviembre del 2018 a representantes de grupos provida.

Con fotos y videos en contra del aborto, integrantes de la agrupación Cuenca Escoge la Vida mostraron su inconformidad. Lo hicieron ante los asambleístas de la Comisión de Justicia, mesa que analiza estas reformas.



La propuesta para cambiar el artículo 150 del COIP llegó en julio del 2018 de la mano de grupos pro defensa de los derechos de las mujeres. La idea es incluir una nueva causal para la despenalización del aborto por violación.



Carlos Arsenio Larco, abogado e invitado por la agrupación cuencana, argumentó que si no existe pena de muerte para asesinos, narcotraficantes o “delitos verdaderamente aberrantes, por qué tiene que haber para niños inocentes, que tienen derecho a vivir”.



Larco comentó, por ejemplo, que no se puede comprobar si este hecho se consumó o no. “Es una mecánica peligrosa porque para abortar un niño, producto de una violación, primero se debería aclarar jurídicamente que lo es”.



Para ello es necesario que se dicte una sentencia. Caso contrario se corre el riesgo de caer en una “alegación maliciosa, mañosa o fraguada”.



Durante la reunión, el legislador correísta Franklin Samaniego aclaró que la mesa legislativa no está tratando el tema del aborto en general sino por violación. Él, por ejemplo, dijo que lo importante es que se garantice una educación sexual para que la población pueda decidir qué camino tomar.



El legislador, además, sostuvo que el aborto está ubicado como la tercera causa de muerte materna, por lo que es necesario seguir debatiendo este tema. En una entrevista anterior recordó que no se puede poner en duda el testimonio de una víctima.



Las legisladoras María de Lourdes Cuesta (Creo) y Encarnación Duchi (Pachakutik) coincidieron en que es importante seguir con la discusión para tener más insumos y, posteriormente, decidir.



Cuesta manifestó que su deber es escuchar a todos los actores, independiente de “posturas o credenciales que tenga cada persona. No es que se prefiera a un grupo o a otro”, aclaró.



Ella, además, insistió en que su postura es clara: “defiende la vida desde su concepción”.



Mientras que la legisladora Duchi señaló que los aportes son interesantes para nutrir el diálogo. Hoy, por ejemplo, le llamo la atención el impacto psicológico que provoca un aborto en la mujer.



Días atrás, la presidenta de la Comisión, Marcela Aguiñaga, sostuvo que el borrador para el primer debate estaría listo a fines de noviembre.



En el país, de cada diez víctimas de violación, seis son niñas y adolescentes, según datos de organizaciones pro derechos.