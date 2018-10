Comisión para investigar a Vallejo está lista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea conformó ayer la comisión tripartita que investigará a la asambleísta Norma Vallejo (AP) para investigar su accionar en el caso de los cobros indebidos a sus asesores.

Con 82 votos de 83 legisladores presentes se decidió que la comisión que investigará a Vallejo esté integrada por Ana Galarza (CREO), Noralma Zambrano (AP) y Eliceo Azuero (BIN).



Vallejo aseguró que no pedirá licencia y se mantendrá en el Parlamento para defenderse de las acusaciones. “Aquí estoy y aquí me quedo. He sido injustamente acusada por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina, pero no me juzgarán porque no tienen la estatura moral para juzgarme. Formen cualquier comisión porque por mí hablarán la verdad y los hechos”, enfatizó.



Vallejo acudió con un discurso a la sala de sesiones del Pleno, en momentos que la Asamblea se apresta a conformar una Comisión Multipartidista.



La legisladora aludió a una cita de la Biblia, al Evangelio de Mateo, para advertir a los legisladores que “con la misma medida con que mides a otros serás medido”. Su intervención no duró más de cinco minutos.



Enseguida tomó la palabra su acusador, el asambleísta Fabricio Villamar (Creo) y él aludió al Evangelio de San Lucas para replicar que no se debe “extorsionar” a los trabajadores.