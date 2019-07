Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil reclama fondos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Universidad de Guayaquil recibe uno de los presupuestos más grandes del Guayas, después de la Municipalidad y del Consejo Provincial. La Pro forma de este 2019 se ubicó en USD 178 millones, pero el 95% se destina a gasto corriente (sueldos, beneficios sociales, pago de servicios, entre otros).

“La universidad no tiene presupuesto para investigación, para academia, para reparar los proyectores ni los aires acondicionados”, afirmó Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora asignada a este centro de estudios, quien incluso aseguró que han recurrido a la chatarrización para reparar algunos equipos.



Desde octubre pasado, la U. de Guayaquil atraviesa por un segundo proceso de acompañamiento institucional debido a actos de violencia. El plazo para los interventores es de dos años. Como presidente de la Comisión Interventora, Passailaigue convocó a una junta consultiva conformada por expertos, para recibir recomendaciones. En esta semana, varios de sus integrantes desistieron de continuar.



“Casi la totalidad de los procedimientos sugeridos -por la junta- se los ha considerado. Pero hay situaciones ajenas a la Comisión que no se han podido cumplir, como el traspaso del Hospital Universitario y la entrega de recursos para llevar adelante procesos de jubilación y revalorización docente”, dijo el rector este martes 9 de julio de 2019.



La última reunión de la junta consultiva fue el pasado 28 de junio. Passailaigue pidió un plazo a los veedores, de entre dos y tres meses.



El presidente de la Comisión Interventora reiteró su pedido al Ministerio de Finanzas para que asigne el monto destinado a inversiones, que rodea los USD 17,5 millones y con el que tenían programado realizar proyectos de tecnología y ciencia. “Estamos a la mitad de año y deberíamos tener, al menos, la mitad de ese rubro; hemos recibido USD 150 000”.



Parte de esos recursos se reasignarían a los jubilados. La deuda con este grupo asciende a USD 7 millones.



En cuanto al traspaso del Hospital Universitario, Passailaigue recordó que mantuvieron varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud. “Solicitamos inventarios, presupuestos, listas de equipos, análisis de estadística de casos atendidos; ese fue el pedido de la junta consultiva”. Sin embargo, dijo, hasta ahora no han recibido la información.