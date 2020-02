Comisión Internacional de Lucha Contra la Corrupción va a paso lento

LEA TAMBIÉN

Nueve meses demoró el establecer las bases de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce).

La entidad, creada en mayo del 2019, por decreto del presidente Lenín Moreno, comenzará a trabajar en el país a finales de este mes, afirmó este miércoles 5 de febrero del 2020 la Secretaría Anticorrupción.



Pero antes, esta última entidad, la Cancillería y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) deben ratificar en Quito el denominado “proyecto de ejecución de actividades” de los cinco comisionados.



Se trata de un documento en donde se establecen las acciones que realizarán los expertos. Este miércoles, la Secretaría Anticorrupción aseguró que el proyecto ya fue aprobado por esta entidad, la Cancillería y la Onudd en Viena y que la última versión pasó a las oficinas de la ONU en Nueva York.



“Es verdad que ha tomado su tiempo (el que empiecen a trabajar), pero estamos afinando esos detalles. Tenemos la voluntad de luchar contra la corrupción”, dijo José De la Gasca, secretario Anticorrupción.

La aprobación del proyecto significa que la ONU comenzará a desembolsar el millón de dólares que dio el Estado, en julio del 2019, como “capital semilla” para que los comisionados puedan trabajar.



Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, califica de “pirueta mediática” la creación de la Comisión de Expertos Internacionales. “Mientras ellos no han hecho nada, nosotros hemos presentado denuncias en la Fiscalía; hemos investigado y este fin de semana tenemos un encuentro de 16 núcleos provinciales para trazar una línea de lucha contra la corrupción”, señaló.



Mientras se afinaban detalles técnicos del ente internacional, en el país estallaron posibles tramas de corrupción como Sobornos 2012-2019, Singue o INA Papers. “La corrupción no espera, por eso nosotros hemos dado la cara a nombre de la sociedad civil en esta lucha”, agregó Rodas.



Desde mayo del 2019, el presidente Moreno ha extendido en dos ocasiones el plazo de 90 días para que la Comisión Internacional desarrolle además un estatuto de funcionamiento y un plan estratégico y de acción. La primera prórroga finalizó en noviembre pasado, pero a esa fecha los productos no estaban listos, pese a que en julio los comisionados entregaron un primer borrador de estatuto de funcionamiento.



Ahora, el plazo vencerá a fines de este mes, pero los textos tampoco han sido aprobados.



Según De la Gasca, la Secretaría Anticorrupción y la Presidencia analizan extender, por tercera vez, el tiempo para que el organismo cumpla con las actividades preparatorias. “Esto no es un trabajo solo de Ecuador, también pasa por las Naciones Unidas. Lo importante es que hay la voluntad de que esto continúe”.



César Montúfar, catedrático y político, recordó que la creación de este ente fue un ofrecimiento de campaña de Moreno. “Han pasado tres años de Gobierno y esta Comisión no empieza a trabajar. Ha resultado en una pérdida de dinero y de recursos. Yo me pregunto ¿hasta qué punto el Gobierno tiene la voluntad política de luchar contra la corrupción?”.



Los hechos



16/04/2019

La Onudd acuerda brindar el acompañamiento técnico a la Comisión Anticorrupción.



06/05/2019

Se selecciona a los cinco expertos en cooperación internacional, recuperación de activos y más.



13/05/2019

El presidente Lenín Moreno crea por Decreto la Comisión Internacional y lo anuncia al país.



30/08/2019

Los comisionados y la Fiscalía suscriben un acuerdo de cooperación y colaboración.



04/02/2020

La Secretaría Anticorrupción y Onudd mantienen reunión de trabajo.