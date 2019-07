Comisión de Fiscalización recibió denuncia sobre pruebas de VIH

LEA TAMBIÉN

El trámite del pedido del juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, por supuesto incumplimiento de funciones sumó hoy, martes 2 de junio del 2019, una nueva denuncia.

A la Comisión de Fiscalización, encargada del trámite, acudió David Marco Salomón, director del Laboratorio de Referencia de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).



El funcionario explicó los procesos seguidos respecto del control de calidad de las pruebas para la detección del VIH/SIDA, en el marco de la sustentación de la solicitud de juicio político en contra de Espinosa.



Salomón confirmó que hubo un cambio en el cuarto informe de la ARCSA, porque la Ministra pidió se le dé una salida para poder utilizar los kits que se encontraban en las bodegas de la entidad.



"Para el efecto, se requirió la entrega de plasma certificado para realizar las pruebas de laboratorio, lo cual incidió en un cambio de resultados", apuntó en declaraciones recogidas por la Asamblea.



El funcionario añadió que las pruebas aplicadas no tienen registro sanitario ecuatoriano, pese a que cuentan con la certificación y han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (PMS), motivo por el cual no tienen una metodología certificada para realizar las pruebas, dijo.



Sugirió que, dentro del análisis de esta temática, la Comisión revise las condiciones en que se desarrolla el almacenamiento de medicinas e insumos en el Ministerio de Salud. “Lamentablemente, el Ministerio no cumple con buenas prácticas de almacenamiento, transporte y comercialización de fármacos y dispositivos médicos”, añadió.



Así mismo, confirmó que es parte de los procesos judiciales que se siguen en la Fiscalía y que se encuentra dentro del programa de testigos protegidos, se mantiene como funcionario de la ARCSA y ha recibido múltiples amenazas por sus dichos.



Igualmente, reconoció que la Agencia no es autónoma, pues responde a un Consejo del cual es miembro el Ministerio de Salud, al cual está adscrita la ARCSA.



Para este miércoles 3 de julio, una comitiva de asambleístas de la Comisión de Fiscalización tienen previsto recorrer los laboratorios de ARCSA en Guayaquil. Para el jueves 5 de julio, en cambio, tienen programado recibir a Espinosa en una comparecencia.