Comisión propone excluir las reformas monetarias de la Ley de Crecimiento Económico

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo y el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, recibieron a casi 40 representantes de gremios empresariales privados el miércoles 13 de noviembre del 2019.

La cita se realizó en el Palacio Legislativo para que los dirigentes gremiales presenten sus inquietudes y dudas sobre el Proyecto de Ley de Crecimiento Económico.



Litardo, de Alianza País, hizo un llamado a los legisladores de la Comisión de Régimen Económico, que está a cargo de elaborar el informe del proyecto de Ley para segundo debate en el Pleno, a no archivar el documento y a que tampoco permitan que pase por el Ministerio de la Ley.



"El proyecto tiene que discutirse, no puede entrar por el Ministerio de la Ley. No es una opción el archivo, es irresponsable. Las dos posiciones son extremos y no pueden darse", dijo el titular del Parlamento.

Donoso, miembro de la Comisión de Régimen Económico, añadió que la mesa legislativa está haciendo esfuerzos para que el informe para el debate se pueda presentar hasta el viernes 15 de noviembre.



Luego de que se presente el informe hay un plazo de 48 horas para que se convoque a debate en el Pleno.



Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, mencionó que el informe para segundo debate está casi listo. El legislador comentó que el texto fue entregado a los asambleístas para que realicen las últimas observaciones, que se tratarán el miércoles en la tarde.

El titular del organismo legislativo añadió que el documento sugiere archivar la parte monetaria del proyecto e indicó que se acogió el 80% de las observaciones en temas tributarios realizadas por los legisladores.

Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, dijo que el sector empresarial apoya que el documento se debata en el Pleno, a pesar de que hay temas que les preocupan y que podrían afectar al sector productivo.



"Hay varios aspectos que nos preocupan, pero no por eso podemos pedir el archivo. Que no se considere como ingreso la venta ocasional de bienes inmuebles es un tema que nos preocupa. También hay cosas buenas. Es bueno reducir el ISD para algunos sectores. Es importante que se mantenga el crédito tributario porque se oxigenan las industrias", manifestó.



"La facilitación de trámites para el sector bananero es importante. La ley debe orientarse a la formalización de los sectores. Todo impuesto afecta a todos los sectores por igual. El impuesto a las bebidas azucaradas deriva en aumento de costos y, por ende, se dará una desaceleración de la economía. Hay que generar confianza en los inversionistas. Están planteando frenos al ingreso de divisas”, explicó Rodrigo Gómez de la Torre, otro vocero empresarial.



Litardo, además, cuestionó a los políticos que no están de acuerdo con que el documento se analice en el Pleno. "Hay sectores políticos que se oponen a todo, es demagogia pura".



También reconoció que el plazo corto de 30 días para analizar el documento dificulta la tarea.



"Le he dicho al Presidente que es difícil procesar en 30 días 400 artículos. No hay una forma de hacerlo de manera objetiva, se debe hacer de forma más amplia. Pero no podemos irnos a los extremos. Hay que debatir la Ley".