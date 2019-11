La nueva Comisión Europea deberá tratar la eliminación de visado de Ecuador

LEA TAMBIÉN

La embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Marianne Van Steen, ve “señales positivas” sobre la eliminación del visado Schengen, pero la liberalización requiere trabajo conjunto.

En una rueda de prensa efectuada este miércoles 27 de noviembre del 2019, la embajadora de UE en Ecuador invitó a las autoridades ecuatorianas a presentar el tema a los nuevos funcionarios de la Comisión Europea y anticipó que la próxima semana habría una ‘lobbying’ importante sobre el tema.



“Estamos comprometidos a acercarnos a la nueva comisaria para que pueda tratarse este tema”, dijo la diplomática.



La Comisión saliente, por razones políticas, no quiso hacer la propuesta de cambio en la lista de países que no requiere visado para entrar al bloque, comentó Van Steen.



“Eso no quiere decir que el país no deba prepararse a futuro, sobre todo conseguir que el apoyo político sea favorable para la liberalización”.

Van Steen dijo que el país debe estar preparado para el momento en que se plantee el tema en la nueva Comisión europea; no obstante, reconoció que el tema aún podría tomar tiempo.