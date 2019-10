La Comisión Europea pide a Ecuador intensificar acciones para luchar contra la pesca ilegal

LEA TAMBIÉN

La Comisión Europea (CE) instó este miércoles 30 de octubre del 2019 a Ecuador intensificar sus acciones en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a fin de garantizar que el pescado que entra en el mercado comunitario no proceda de esas prácticas.

Para ello, la Comisión pidió a Ecuador que desarrolle un sistema de garantía de cumplimiento y sanción contra las actividades de la pesca INDNR.



También pidió al país andino que tenga un control adecuado de la actividad de las plantas de transformación, sobre todo en aquellas que exportan a la Unión Europea (UE).



"Tenemos una enorme responsabilidad con los consumidores de la UE, que consiste en garantizar que las importaciones procedentes de este país solo provengan de actividades de pesca legal", indicó el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.



Por este motivo, Vella invitó a las autoridades ecuatorianas "a intensificar sus esfuerzos y a llevar a cabo las reformas necesarias para luchar contra la pesca INDNR".



Esta decisión fue tomada por las deficiencias detectadas en cuanto a la capacidad del país para cumplir unas normas acordadas en el Derecho internacional del mar como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto y Estado de comercialización, según especifica la CE en el comunicado.



A través de esta advertencia, el Ejecutivo comunitario da la oportunidad a Ecuador de reaccionar y llevar a cabo las medidas necesarias para corregir esta situación en un plazo razonable.



En caso de incumplimiento continuado, el mecanismo para la lucha contra la pesca INDNR establece que las exportaciones de pescado de los países en cuestión pueden llegar a quedar excluidas del mercado de la UE.



La UE aseguró que está dispuesta a seguir trabajando de manera conjunta con Ecuador, e incluso proporcionar asistencia técnica cuando sea necesario, para llevar a cabo las reformas necesarias.