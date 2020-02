Comisión de Relaciones Internacionales enviará al Pleno de la Asamblea el texto de reformas a la Ley de Movilidad

LEA TAMBIÉN

Este jueves 6 de febrero del 2020, los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea se refirieron públicamente al pedido del presidente Lenín Moreno de agilitar las reformas a la Ley de Movilidad que permitan deportar ágilmente a ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos en el Ecuador.

El asambleísta Fabricio Villamar indicó que se tiene previsto en dos semanas entregar el texto de las reformas para que se analicen en el Pleno del Legislativo, en un primer debate.



Mientras que René Yandún, vicepresidente de la Comisión, dijo que la deportación de migrantes extranjeros infractores debe estar enmarcada en el mandato constitucional.



El legislador Fernando Flores, presidente de esa agrupación, también se refirió al tema: “para reformar la Ley de Movilidad Humana sobre la deportación vamos a verificar que no contravenga nuestro marco constitucional, de lo contrario nos tocará proponer una enmienda constitucional”.



Pero las normas no se contradicen. En la Constitución (art. 66 numeral 14) se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.



En cambio, la Ley de Movilidad vigente desde el 2017 (art. 2) establece que “los procedimientos de deportación del país son de carácter individual” y “se prohíbe la expulsión de colectivos de personas extranjeras”.



En las reformas entregadas a la Asamblea en julio del 2019 no se altera ese artículo.



En cambio, el parlamentario César Carrión indicó que la coyuntura actual de migración no puede ser motivo para una reforma a la Ley ni a la Constitución, pues los problemas que suceden actualmente son por una mala aplicación de políticas públicas.