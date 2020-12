Comisión y expertos insisten en que la Asamblea sí puede modificar el proyecto de reforma constitucional

La presidenta de la Comisión de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, aseguró hoy, miércoles 2 de diciembre de 2020, que el informe para segundo debate de la reforma constitucional será aprobado antes de la vacancia legislativa prevista desde el 16 de este mes.

Cabezas y expertos aseguraron que la Asamblea sí puede modificar el proyecto. Mientras, el Comité por la Institucionalización Democrática, que promueve la iniciativa, alista un pedido a la Corte Constitucional (CC) para que interprete el alcance de las facultades que tiene la Comisión para el trámite.



“Desde la vigencia de la Constitución del 2008, es la primera vez que se va a hacer un procedimiento de reformas de iniciativa ciudadana (...). Si hay posibilidad de que la Corte aclare el procedimiento parlamentario en hora buena”, manifestó la legisladora.



Cabezas defendió la decisión de la mesa de excluir del informe a la bicameralidad de la Asamblea, que es uno de los componentes del proyecto junto a la eliminación del Consejo de Participación (Cpccs) y una mayor autonomía para la Fiscalía.



“La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el Pleno conformará a sus comisiones para que allí se traten los temas y que pasen un informe no vinculante al Pleno, o sea, no le resta la oportunidad al Pleno de debatir los temas, a pesar de lo que el informe pueda decir”, apuntó.



Sin embargo, el constitucionalista Jorge Benavides apuntó que el documento será la hoja de ruta para el debate parlamentario. “Yo me temo que si no se incluye eso (de la bicameralidad) finalmente no será tratado”.



“Lo que sí me parece legítimo es pedir que la Comisión incluya el tema bicameralidad, otra cosa es luego si ya el Pleno aprueba o no el tema. Allí perfectamente puede ser que no se apruebe ese tema”, acotó.



La directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, concordó en que “de forma alguna la Asamblea está obligada a aprobar esta iniciativa de reforma constitucional en la forma en que se ha presentado”.



“De no ser así, si no fuera que la Asamblea puede cambiar esta propuesta, entonces no tendría sentido que pase por la Asamblea Nacional, y el asambleísta constituyente hubiese puesto que basta la iniciativa ciudadana y que vaya directamente a referendo aprobatorio”, acotó.



Los pasos a seguir están descritos en el artículo 442 de la Constitución, donde señala que el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional, en dos debates y que una vez aprobado se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.



La Comisión aún no cuenta con un borrador de informe, pero en un comunicado señaló que el proyecto que defiende el Comité “vincula temas que son incompatibles, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el rediseño de la Función Legislativa para volverla bicameral, temas que no deben ser planteados conjuntamente ya que presuponen la aprobación de todas las preguntas y, en caso de que una de ellas no fuera aprobada, generaría contradicciones constitucionales”.



Apuntó que “los proponentes podrán realizar las acciones que consideren pertinentes a riesgo de que las mismas impidan el cumplimiento del cronograma previsto y la imposibilidad de llegar con esta consulta en la fecha de las elecciones de 2021”.



Pablo Dávila, coordinador del Comité se ratificó en su postura. "Estamos preparando el alegato jurídico pertinente para llegar a la Corte Constitucional. El país tiene que saber que, sea en primera o segunda vuelta, aquí hay un proceso inédito de iniciativa ciudadana que espera llegar a las urnas”, enfatizó.