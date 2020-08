Comisión de enmiendas recibió propuestas sobre presupuesto y el Consejo de Gobierno de Galápagos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La comisión ocasional de la Asamblea que se encarga de tramitar las enmiendas a la Constitución recibió hoy, viernes 7 de agosto del 2020, nuevas propuestas que cuentan con pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional.

Por un lado, el legislador independiente Washington Paredes y dirigentes de Galápagos plantearon que se reforme el artículo 258 de la Constitución para el presidente del Consejo de Gobierno de las islas sea producto de una elección popular y no dependa del Ejecutivo.



Además, el proyecto apunta a que se generen cambios para la regulación, migración interna y derecho al trabajo en el archipiélago.



Milton Aguas, uno de los dirigentes, enfatizó que Galápagos debe ser considerado como un distrito especial, distinto al resto de provincias del país. Exigió que se termine la modalidad de trabajo temporal para las islas.



Otras propuestas presentadas para que Galápagos sea declarada una región autónoma y para el acceso exclusivo a los recursos naturales, a las inversiones y las actividades ambientales sustentables, no tuvieron dictamen favorable de la Corte.



El asambleísta Marcelo Simbaña, de Creo, defendió una enmienda al artículo 295 de la Constitución para que la Asamblea tenga una mayor incidencia en el manejo del presupuesto del Estado y no sea “un simple observador”.



“Hay que limitar el hiperpresidencialismo”, dijo Simbaña, al señalar su desacuerdo con que el Ejecutivo sea “el responsable total de las finanzas públicas”.



Los comisionados indicaron que analizarán estas propuestas, previo a la elaboración del informe que irá para su debate en el Pleno.