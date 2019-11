Comisión plantea eliminar 219 artículos de la Ley Económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La sesión decisiva se convocó a las 14:00 de este domingo 17 de noviembre del 2019, fecha límite para tratar la Ley de Crecimiento Económico.

Ese día, el Pleno de la Asamblea debatirá el informe aprobado ayer, viernes 15 de noviembre, por la Comisión de Régimen Económico, tras dos días de sesiones conflictivas.



Del texto original presentado por el Ejecutivo el pasado 18 de octubre, que contenía 404 artículos y 38 disposiciones, el informe quedó con 185 artículos y 40 disposiciones.



Una de las novedades es que se mantiene el capítulo sobre el Código Monetario, pero con cambios. El principal ajuste a la propuesta planteada por el Ejecutivo es que se sugiere que los cinco miembros del Banco Central del Ecuador (BCE) y de la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera sean propuestos por el Presidente de la República, pero que la Asamblea revise que los candidatos cumplan con los requisitos necesarios y se pronuncie sobre la terna.



Esta parte fue objeto de duros cuestionamientos de las bancas de oposición y de algunos miembros del propio partido oficialista Alianza País. El desacuerdo fue tal que en más de una ocasión se propuso que esos artículos sean separados y tratados en otro cuerpo legal.



Aunque la contribución temporal para empresas con ventas anuales superiores a USD 1 millón también fue criticada por gremios empresariales, la Comisión sugiere mantener esta medida.



Por tres años, estas firmas pagarán del 0,10% al 0,20% de su volumen de ingresos.



El alza de tarifas del impuesto a los consumos especiales (ICE) se mantiene para la cerveza industrial, bebidas no alcohólicas, gaseosas y no gaseosas, energizantes con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida.



Sin embargo, la Comisión sugiere, además, gravar con este tributo a las que contienen edulcorantes artificiales. La medida fue rechazada por la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas, que advirtió que, de ser aprobada, generará un impacto negativo para los hogares y la cadena de valor de esta industria. Pidió eliminar este gravamen.

Además, en el informe se reduce la tarifa del ICE para los cigarrillos de USD 0,16 a USD 0,09, por unidad.



También se mantiene la propuesta de gravar con el 10% del ICE a los planes de telefonía móvil pospago, pero se retiró aquella intención de gravar a los servicios digitales con impuesto al valor agregado.



El impuesto a la salida de divisas (ISD) bajará al 2,5% en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital autorizadas. Se mantiene el crédito tributario.



Otro punto polémico del proyecto inicial que ahora no consta en el informe para segundo debate es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que pretendía establecer un control posterior a los programas académicos, de pregrado y posgrado, en modalidad virtual o en línea.



Asimismo, las entidades de seguridad social (IESS, Issfa e Isspol) ya no son consideradas como instituciones gubernamentales, con lo cual no se afecta a su autonomía.



Con la propuesta original el Gobierno pretendía recaudar USD 737 millones en el 2020 y USD 890 millones en el 2021. Por el momento, no hay una nueva previsión de ingresos con base en estos cambios.

Aunque el informe se aprobó de manera unánime por los 13 miembros de la Comisión de Régimen Económico, eso no significa que todos estén de acuerdo con el contenido.



Durante la votación, los legisladores Ana Belén Marín (AP), Lira Villalba (RC), Gabriela Larreátegui (SUMA), Esteban Melo (RC), Hermuy Calle (RC), Luis Pachala (Creo), Vicente Almeida (PSC), y Henry Llánez (PSC) mostraron su insatisfacción y aclararon que votaron a favor con el propósito de llevar el debate al Pleno y que ahí se decida el futuro de la ley.



Para llegar a la aprobación la Comisión pasó por momentos de tensión. Hubo incidentes en la extensa sesión del jueves por la noche, luego de que Daniel Mendoza (AP), presidente de la mesa, sorpresivamente suspendiera la reunión sin haber aprobado un informe.



Si la Asamblea no resuelve el tema hasta el domingo, el proyecto entrará en vigor por el Ministerio de la Ley. Mientras llega ese día, el PSC, RC, SUMA y varios independientes buscan los 70 votos necesarios para el archivo. En AP se revelaron divisiones frente al texto.