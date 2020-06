Comisión legislativa tratará denuncias sobre restricción para rendir exámenes por falta de pago de pensiones

LEA TAMBIÉN

El miércoles 1 de julio del 2020, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional tiene previsto tratar las denuncias sobre la imposibilidad de rendir exámenes por parte de estudiantes de unidades educativas privadas que adeudan pagos por pensiones.

Silvia Salgado, integrante de esa mesa legislativa, informó este lunes 29 de junio del 2020, que se abordarán este tipo de denuncias después de que se solicitó información al Ministerio de Educación.



La legisladora afirmó que los planteles educativos que incurran en esa acción podrían ser objeto de sanción ya que la educación es un derecho garantizado por la Constitución. Salgado dijo que se tratará este tema debido a denuncias que se han hecho públicas durante la última semana por el inicio del periodo de exámenes.



Antonio Diaz, vicepresidente de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal) indicó que no tienen conocimiento sobre el tema y que sus agremiados trabajan de acuerdo a lo que establece la Ley.



Otro inconveniente para los padres ha sido el reajuste del valor de las pensiones. Por ejemplo, los representantes de estudiantes de una unidad educativa de Quito denunciaron que no se realizará dicho ajuste para el periodo 2020-2021 por lo que realizarán un plantón mañana, 30 de junio del 2020.



La Ley Humanitaria que entró en vigencia el 22 de junio pasado plantea una reducción del 25% del valor de la pensión en los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y las instituciones del Sistema de Educación Superior.



Para esto es necesario que los representantes demuestren que han perdido su empleo o que han disminuido sus ingresos.