Comisión de Desarrollo Económico convoca a autoridades para analizar proyecto de Ley de Apoyo Humanitario

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó este 19 de abril del 2020 el calendario de trabajo para analizar el contenido del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que, entre otros temas, propone contribuciones temporales por parte de personas que ganen más de USD 500 al mes.

Los 13 asambleístas que integran la mesa legislativa aprobaron por unanimidad el cronograma y, además, votaron a favor de una resolución para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remita a la Comisión todos los proyectos de ley que estén relacionados con propuestas para la crisis económica y que hayan sido calificados.



A partir de mañana, 20 de abril, la mesa legislativa recibirá en los siguientes días a autoridades del frente económico del Gobierno, así como a voceros de entidades públicas, autoridades locales, empresario, trabajadores y analistas.



Los primeros en participar serán son los funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes deberán explicar y sustentar los alcances de las medidas planteadas. También se convocará al titular del Ministerio de Trabajo, Luis Poveda.



A parte de ellos, Doris Soliz (RC) solicitó la presencia de los representantes de la Junta Monetaria y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para debatir sobre las tasas de interés vigentes.



César Rohon (PSC) criticó que se pidan contribuciones a empresas y trabajadores en momentos con problemas de liquidez; sin embargo, recomendó revisar los sueldos que ganan asesores y altos funcionarios del sector público.



Fernando Callejas (CREO), se mostró partidario de que los aportes deben incluir “a todos” y cuestionó que policías y militares no contribuyan. "Yo creo que 1 dólar no va a empobrecer", opinó Callejas al sugerir que quienes ganen USD 500 aporten USD 1.



Elízabeth Cabezas (AP) puso reparos a que en el proyecto de ley no consta de manera precisa cuál será el destino de los fondos recaudados, y que esta definición se relegue al reglamento. Justificó que es necesario dejar sentado en la ley cómo será el manejo de los recursos, a fin de evitar posibles distorsiones en la norma secundaria.



Por su parte, Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión, manifestó que se debe estructurar una ley que ayude a superar la crisis económica "con el menor golpe a la gente y a los sectores productivos".



El proyecto de ley fue remitido a la Asamblea el pasado 16 de abril. Tiene el carácter de urgente en materia económica, por lo que el Legislativo tendrá 30 días (hasta el 16 de mayo) para dar trámite a la iniciativa.