Comisión de Participación aprueba informe para primer debate sobre Ley de Extinción de Dominio

Por unanimidad, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de la Ley Extinción de Dominio. La mesa, con nueve votos a favor, dio su visto bueno al texto el miércoles 1 de julio del 2020.

Los legisladores hicieron una revisión artículo por artículo y dieron sus recomendaciones para el texto final. El proyecto de ley busca regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado, sobre bienes de procedencia o destino, relacionados con actividades ilícitas o injustificadas.



En el informe se consideraron 12 causales de extinción de dominio, entre ellas, bienes de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita. También bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita o que formen parte de un incremento patrimonial no justificado. También constan bienes de sucesión hereditaria, cuando hayan sido producto de actividades ilícitas.



La legisladora independiente, Mae Montaño, señaló que Ley está orientada a “recuperar” lo robado y no generar impunidad. Pabel Muñoz, asambleísta correísta, pidió que se amplíen los artículos referentes a la monetización de los bienes y sugirió que se incluya la posibilidad de que veedurías vigilen esos procesos.



El proyecto contempla las fases de investigación patrimonial y judicial, medidas cautelares, formas de cooperación, administración de bienes, entre otras disposiciones



En el informe se crean unidades de Fiscalía para la extinción de dominio y jueces especializados en esta materia. La investigación patrimonial se realizará en un plazo máximo de doce meses, no prorrogables. Además, consta que las actuaciones de la Fiscalía durante la investigación se mantendrán en reserva.



Asimismo, se contempla la creación del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, que se encargará de la administración y monetización de los bienes producto de actividades ilícitas.



En el informe se establece que la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada será invertida en programas destinados a la salud y educación de grupos vulnerables, en un porcentaje no menor al 80%.



Raúl Tello (Independiente), presidente de la Comisión, destacó el trabajo de la mesa para elaborar el informe. Aseguró que después del primer debate en el Pleno se incorporarán sugerencias para mejorar el cuerpo legal.



El exsecretario Anticorrupción y ahora ministro de Inclusión Económica y Social Iván Granda, quien fue uno de los primeros impulsores de la normativa presentada al Parlamento el 1 de octubre del 2019.



“La Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para primer debate sobre el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio que presentamos en 2019 con el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el apoyo de la iniciativa StAR, promovida por Naciones Unidas y Banco Mundial, en el marco del Acuerdo Nacional Ecuador. Así combatiremos la corrupción”, escribió Granda en su cuenta de Twitter.