La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en Sto. Domingo de los Tsáchilas anunció la suspensión de operativos

Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador, recibieron la disposición de suspender los controles en las carreteras de esta jurisdicción.

Este martes 6 de octubre de 2020, en el primer día de vigencia de esta orden, hubo mayor fluidez en las carreteras estatales que conectan a la provincia con otras regiones.



Esta medida es parte de los acuerdos con los dirigentes de la transportación pesada, que vienen impulsando pedidos para que el ente de control mejore sus operaciones.



Harold Betty, director Provincial de la CTE, informó que los operativos de control no se realizarán de manera temporal y hasta que concluyan las mesas de diálogo con los directivos del gremio del transporte. No dio una fecha exacta, pero aclaró que los uniformados sí estarán en las vías dando soporte en seguridad vial y fluidez al tráfico.



Los controles tampoco se ejecutarán para el transporte particular (autos y motos).



En la provincia tsáchila, la CTE opera con 180 vigilantes que a diario se desplazan a las vías Alóag-Santo Domingo, Santo Domingo-Quevedo, Santo Domingo-Chone y el anillo vial Quito-Quevedo.



Fernando Ortiz, presidente del sector del transporte pesado en la provincia, aseguró que ya son dos los compromisos que se han cumplido en estas seis semanas de conversaciones.



El primero fue el cambio de la cúpula operativa y ahora la suspensión de los operativos. En esas reuniones los conductores conocieron de forma clara cómo funcionan las disposiciones internamente.



Se les dijo, por ejemplo, que los controles autorizados los realiza la Unidad de Transporte Público a cuyos miembros se los identifica por su chaleco de color gris y por el distintivo de la dependencia a la que pertenecen. “En los tramos donde se realizan las verificaciones pueden estar entre dos, cinco y ocho elementos, dependiendo del nivel de complejidad de la zona”, explicó Betty.



También indicó que los demás agentes no están autorizados y si un ciudadano es abordado por uno de ellos puede alertar lo sucedido con una llamada al ECU 911.



La entidad fue criticada por el acalde, Wilson Erazo, ante un pedido de los transportistas. Entonces, el Burgoamaestre pidió que la institución se retirara y les dio plazo hasta el 1 de octubre de 2020.



No obstante, la CTE respondió que en este asunto en particular debe intervenir el Concejo Nacional de Competencias que debe conocer un pedido formal de una autoridad local para que se le transfiera el control del tránsito en las vías estatales.



El lunes 5 de octubre, precisamente, se realizó una reunión entre los delegados del Cabildo y la CTE. Ese fue el primer acercamiento para definir la hoja de ruta que permitirá en lo posterior que los agentes municipales de tránsito ingresen a operar en los 24 kilómetros del anillo vial Quito -Quevedo. Actualmente ese tramo es controlado por la CTE.