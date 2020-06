Comisión Multipartidista aplazó comparecencias en caso Daniel Mendoza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las comparecencias de Tanlly Vera, de Creo, la correísta Verónica Guevara, y también de Daniel Mendoza, del movimiento Mejor, a quien se lo investiga por supuesta corrupción, fueron aplazadas hasta el lunes 29 de junio por la Comisión Multipartista de la Asamblea.

La decisión se dio por unanimidad de sus tres integrantes, Xavier Casanova (AP-aliados), Héctor Yépez, de Creo y Ronny Aleaga, del correísmo, debido a que Mendoza, a través de sus abogados, declinó presentarse la tarde de hoy, jueves 25 de junio del 2020, como estaba previsto, y requirió de tres días hábiles para defenderse.



Entre los primeros puntos de la sesión de la Comisión se tuvo programada que tanto Vera como Guevara presenten los argumentos que tienen para buscar la destitución del legislador.



Sin embargo, surgió un conflicto cuando Guevara exigió la presencia de Mendoza con la intención de formularle algunas preguntas, según dijo, y garantizarle el derecho a la defensa.



Por cuatro ocasiones, el asambleísta Yépez leyó el artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa en el que estipula que "en ningún caso esta Comisión presentará su informe sin que el asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa sobre la investigación, salvo que no se presente en el plazo de tres días".



"Nosotros hemos cumplido con la convocatoria que se nos ha hecho. Es el señor denunciado, Daniel Mendoza, quien no está cumpliendo, quien está faltando el respeto al pueblo ecuatoriano y el pueblo manabita", apuntó la asambleísta Vera.



La ausencia de Mendoza, quien permanece detenido en la cárcel 4 de Quito por el presunto delito de delincuencia organizada, generó un debate que tomó más de hora y media en la Comisión, y que finalmente no logró avanzar con su trabajo.



Yépez señaló que el lunes 29 se recibirán "todas las comparecencias" no solo de los tres asambleístas, sino de otras autoridades que serán llamadas como la fiscal General, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.



Aleaga y Guevara insistieron en que el plazo que tenía Mendoza para ejercer su defensa ante la Comisión terminaba este viernes.



Un oficio de Gabriela Moreira, abogada del legislador, señaló que él había sido notificado el miércoles, con menos de 24 horas de anticipación, y que el sobre con el expediente lo había recibido esta mañana.



"Se ha especificado claramente que comparecerá a fin de ejercer su derecho a la defensa, la cual no puede ser plenamente desarrollada si no ha tenido el tiempo prudencial para conocer preparar la misma. Solicito se difiera la comparecencia de mi cliente, la misma que sería prudente convocarla en tres días hábiles", dijo en el oficio.



Una funcionaria del sistema de rehabilitación social aseguró que a Mendoza se le dio "todas las facilidades de medios tecnológicos para que se pueda comunicar y asistir a esta convocatoria".



La Comisión tiene de plazo hasta el 3 de julio pasado para determinar si recomienda o no la destitución de Mendoza en el Pleno de la Asamblea, en cuyo caso se requiere de 70 votos. Las sesiones se realizan vía videoconferencia.