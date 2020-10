Comisión dice que 10 asambleístas cuentan con carné de discapacidad

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Salud de la Asamblea determinó que 10 legisladores de los últimos ocho años cuentan con un carné de discapacidad y que uno de ellos, Fabricio Villamar (Ahora), habría obtenido este documento de manera fraudulenta.

Así consta entre las conclusiones del informe que hoy, miércoles 14 de septiembre del 2020, presentó la mesa parlamentaria después de tres meses de investigaciones.



“De la información remitida por parte del Ministerio de Salud, se establece que se ha detectado presuntas irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, aspecto impugnado en sede administrativa, según consta del Memorando Nro. AN-VJPF-2020-0072-M de fecha 13 de septiembre de 2020”, refiere.



En su momento, el legislador argumentó que tiene una discapacidad auditiva y defendió la legalidad del documento.



Además de Villamar, poseen ese documento Marcia Arregui (AP), Israel Cruz (BIN), Ramón Terán (PSC) y Fabricio Villamar (Ahora), quienes fueron electos para el periodo 2017 y 2021.



Y Richard Farfán, María Cristina Kronfle, Oswaldo Larriva, Esther Ortiz, Luir Fernando Tapia y Ramiro Tenelema Romero, quienes se desempeñaron en el periodo anterior.



El documento añade que, durante las comparecencias para esta investigación, los asambleístas Arregui, Cruz, Terán y Villamar, “la generalidad manifestó haberlos gestionado y obtenido de acuerdo a la tipología de su discapacidad, con excepción del asambleísta Fabricio Villamar, quien argumentó que remitiría la documentación, una vez que le sea entregada por el Ministerio de Salud Pública”.



También detalla que tanto Villamar, quien acusa una discapacidad auditiva, como Cruz, quien tiene una discapacidad motriz como producto de un cáncer, han importado vehículos y otros bienes para uso de discapacitados con exoneración de aranceles.



“Respecto a la disposición voluntaria de someterse al proceso de recalificación que esta Mesa parlamentaria ha coordinado con la Autoridad Sanitaria Nacional, hasta la terminación del presente informe, han remitido el formulario debidamente suscrito, los asambleístas: Ludovico Israel Cruz Proaño y Ramón Fortunato Terán Salcedo”, añade.



Por su parte, el asambleísta Fabricio Villamar dijo que ejercerá su defensa. "He solicitado información para ejercer mis derechos, he pedido copias de la información que reposa (o que dice tener) la comisión sin haberla recibido. Ojalá el informe no sea un mecanismo para evadir la falta de investigación sobre el reparto de los hospitales".



La Comisión también precisó que en el Consejo de la Judicatura existen: setecientos tres (703) servidores, de los cuales ciento cuatro (104) son jueces, cuarenta y dos (42) agentes fiscales y diecinueve (19) notarios, que tienen carné de discapacidad.



En la víspera a la presentación de este informe, el Pleno de la Asamblea censuró y destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, por falta de probidad e incumplimiento de funciones. En su caso, la Comisión de Salud dijo que persisten las dudas sobre el carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva y una licencia de conducir camiones.