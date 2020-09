Comisión recibe versión en la que exdirector de Secob alude a supuestos pedidos de Eliseo Azuero

LEA TAMBIÉN

Una versión en la que el exdirector del Secob, René Tamayo, asegura a la Fiscalía que antes de su designación le entregó su carpeta a Eliseo Azuero y luego este le pidió la remoción de un funcionario, llegó a la Comisión Multipartidista que investiga al legislador.

El documento fue conocido hoy, 1 de septiembre de 2020, por José Serrano (AP), Liliana Durán (RC) y Franco Romero (independiente), integrantes de la Comisión, como parte del proceso de sustanciación para el informe que hasta el próximo sábado deberán entregar al Pleno.



Serrano, quien encabeza esta instancia, la calificó como una de las pruebas más importantes para el proceso que se lleva adelante contra Azuero por supuesta gestión de cargos y fondos públicos. Dijo que requerirá una copia certificada de la Fiscalía.



En el documento, que la Comisión hizo público esta mañana, Tamayo señala que él ingresó al Servicio de Contratación de Obras (Secob), en agosto de 2019, “y fue como resultado de un pedido de mi currículo por parte del asambleísta Eliseo Azuero, persona a quien conozco desde hace aproximadamente unos 35 años”.



Añade que el inicio de su gestión fue complicado pues al tercer día de asumir el cargo se detectaron las garantías falsas en la contratación del hospital de Pedernales, por el cual ahora Azuero y el exasambleísta Daniel Mendoza son procesados por supuesta delincuencia organizada.



En su versión Tamayo apunta que se dio por terminado ese contrato y en enero se arrancó con un nuevo proceso de licitación, “con el primer subdirector técnico a quien me pidieron que lo separe del cargo y en su reemplazo se nombrara al ingeniero Jorge Jalil que fue un pedido y recomendación del asambleísta Eliseo Azuero”.



Azuero, de quien se desconoce su paradero, debía comparecer el domingo pasado a la Comisión Multipartidista, pero no lo hizo; en su lugar, envió un video a los comisionados en el cual asegura que no entregó la carpeta de Tamayo al Gobierno para que se lo nombre en el Secob.



El legislador acotó que el audio sobre una conversación con Mendoza fue manipulado y que nunca aludió a supuestos pagos a legisladores del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). “No dije que era dinero, cogieron una idea por la que íbamos a ser perseguidos”, puntualizó Azuero.