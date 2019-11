Asamblea aprueba devolver Proforma del Presupuesto 2020 al Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

Tras cinco horas de debate, el Pleno de la Asamblea decidió este miércoles 27 de noviembre de 2019, con 84 votos, devolver al Ejecutivo la Proforma 2020 y la Programación cuatrianual 2020-2023. Lo hizo para que considere las observaciones realizadas y revise las asignaciones propuestas inicialmente.

La moción para que la Proforma 2020 y la Programación cuatrianual sean observadas fue planteada por Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Lo hizo luego de que los legisladores coincidieran con los apuntes que hizo esta mesa durante el tratamiento de estos insumos y se aportará con nuevas sugerencias.



La Comisión de Desarrollo Económico planteó 17 recomendaciones, que fueron acogidas por el Pleno. Entre otras, sugirió al Ejecutivo presentar un plan de contingencia ante el riesgo que no se concrete el ingreso de USD 2 000 millones de la monetización de activos incluida en la Proforma, de saldos disponibles por créditos no ejecutados en el 2019 y la volatilidad que tiene el precio del petróleo.



Otra de las recomendaciones, fue que se garantice la entrega de recursos a organismos de control y funciones del Estado. En relación con la asignación de recursos para las universidades y escuelas politécnicas, se solicitó que el Ejecutivo haga las transferencias por el concepto de gratuidad y apoyar con acceso a créditos.



El Pleno, por su parte, agregó que se creen nuevos establecimientos de educación superior, como lo establece la Ley Amazónica. También que se cumpla con la Ley Fronteriza para promover el desarrollo en esta zona, entre otros.



Luego de la decisión que se tomó ayer en la Asamblea, el Ejecutivo tendrá 10 días para acoger o no las recomendaciones y presentar una nueva propuesta, explicó Albornoz.



Según la propuesta inicial, el Gobierno tenía previsto requerir para el próximo año USD 35 498 millones, incluido la importación de derivados.



Una de las principales fuentes para financiar las necesidades del Fisco era la recaudación de impuestos, aunque se estimaba una baja del 6%, respecto a la Proforma 2019.

El Gobierno esperaba también para el próximo año USD 2 000 millones, producto de la concesión de la administración de bienes públicos. Los activos que tenía planificado transferir eran Sopladora, Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Banco del Pacífico. A esto se sumaban los ingresos petroleros por la venta de 194,7 millones de barriles de crudo. Para cada barril de esta materia prima se fijó un precio de USD 51,30. Para el 2020, el Gobierno estimaba necesidades de financiamiento por USD 6 665 millones para cubrir parte del gasto público y deudas anteriores.



La Proforma del próximo año presentaba una reducción en el gasto por salarios de USD 455 millones. Y, planteaba bajar USD 246 millones en arriendos, seguridad, limpieza y otros. Además, debido a que el próximo año será preelectoral, este presupuesto será prorrogado hasta el 2021.