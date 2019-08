Comisión de la Asamblea exige que el pago a los jubilados sea en efectivo

LEA TAMBIÉN

La Comisión Ocasional para Vigilar el Cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados aprobó hoy 1 de agosto de 2019 una resolución en la que exige al presidente de la República, Lenín Moreno, y al Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que busquen un mecanismo para cubrir presupuestariamente los valores por incentivos y compensaciones jubilares que no cuentan con financiamiento.

El documento aclara que el pago debe ser en efectivo y que no podrá ser financiado “mediante reforma tributaria alguna que afecte a la ciudadanía ecuatoriana”.



Gremios de jubilados de Maestros y de la Dirección General de Aviación Civil fueron recibidos el pasado miércoles 31 de julio de 2019 por la Comisión legislativa.



Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, explicó que ayer se negaron a firmar el acuerdo de compromiso en la Comisión de Negociación, al objetar la propuesta de que el financiamiento sea a través de un proyecto de ley económica urgente.



“Se nos dijo que iba a ir con el paquete de reformas tributarias. Explicamos que teníamos temor. Lo que desconocíamos es que nuestro proyecto, el de los jubilados, se iba a financiar por ejemplo con un impuesto al decimotercer sueldo. Se acabó el diálogo. Exigimos que aparezcan los USD 350 millones. Debe aparecer el presupuesto en su totalidad”, subrayó Yanez.



Sin embargo, Homero Castanier, asambleísta quién participó de las reuniones, asegura que Finanzas nunca explicó qué tipo de tributo o contribución planteaba y, por eso, él se negó a firmar el acuerdo.



Subrayó que no permitirá que “una obligación del Estado” se financie con recursos ciudadanos y con una ayuda extra. “Existe un presupuesto y debe cumplirse”, subrayó.



El Presupuesto General del Estado de este año incluye USD 350 millones para el pago de incentivos jubilares. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas prevé pagar más de la mitad del monto en bonos, decisión que es rechazada por los jubilados. En rechazo a la medida, un grupo de jubilados mantiene una huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea desde el pasado 23 de julio.



“El Presidente había dicho que el alza de la gasolina serviría para pagar a los jubilados. Hay suficiente dinero para pagarnos a todos”, añadió Yánez, quien indicó que cinco compañeros que están en huelga de hambre también están listos para “crucificarse con clavos y martillos”.



“Debemos impedir que metan la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Lo que quieren es un descuento al decimotercer sueldo. Sería facilitó. No estoy de acuerdo con esta propuesta de acta de compromiso”, señaló el legislador Washington Paredes.