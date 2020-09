Comisión aprobó informe para primer debate de proyecto de reformas constitucionales

LEA TAMBIÉN

El informe para el primer debate del proyecto de reformas constitucionales que apunta a eliminar el Consejo de Participación, transformar a la Asamblea en bicameral y dar independencia a la Fiscalía, quedó listo este jueves 10 de septiembre del 2020.

El documento fue aprobado en la Comisión Ocasional del Parlamento que procesa esta propuesta con los votos de seis de sus ocho integrantes: Elizabeth Cabezas (exAP), Wilma Andrade (ID), Héctor Muñoz (exSuma), Carlos Cambala (AP), Jeannine Cruz (Creo) y Washington Paredes (BADI).



Los asambleístas Mercedes Serrano (PSC) y Fabricio Villamar (exCreo) no participaron de la sesión, que tomó menos de una hora después de que el lunes pasado la votación se aplazó por discrepancias.



Cabezas, quien preside la Comisión, aseguró que “los criterios de todos los actores en relación a este tema fueron considerados”. Además de asambleístas, esto incluye autoridades del Cpccs, la Fiscalía, juristas, constitucionalistas y senadores de Chile y Colombia.



“Lo ideal es que no dilatemos más este asunto para que esto eventualmente pueda llegar a ponerse en las elecciones del 2021. Estamos con los tiempos en contra”, manifestó Muñoz. Ahora, falta que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), convoque al Pleno.



El artículo 442 de la Constitución estipula que “la iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates” y que “el segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero”.



Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional en la Asamblea, se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.



De los tres componentes del proyecto, el que mayor discrepancias generó en la Comisión fue la bicameralidad de la Asamblea. Andrade, vicepresidenta de la Comisión, cree que en el Pleno se podrá pulir la propuesta.





Reacción



El proyecto de reformas constitucionales es impulsado por el Comité por la Institucionalidad Democrática, con más de 300 mil firmas de apoyo.



“Sin duda, la aprobación de este primer informe es un paso fundamental para lograr la reestructuración institucional del Ecuador. Sin embargo, quienes apoyamos este proceso no perderemos de vista el accionar del Pleno de la Legislatura que ahora tiene un rol fundamental para decidir -a través de un debate técnico y con la prioridad del caso- el tipo de Ecuador que quiere heredarnos para el futuro”, señaló Pablo Dávila, Coordinador del Comité.



En un comunicado, el Comité resaltó que en la Comisión se evidenció una “mayoría a favor de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” y “a favor de reforzar la independencia de la Fiscalía General de Estado”.



“En cuanto a la reestructuración de la Asamblea Nacional con un sistema bicameral, la Comisión decidió que el tema debe ser debatido integralmente en el Pleno, de acuerdo con la propuesta original del Comité”, añadió.